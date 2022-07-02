Умер Джо Теркел – актер лент "Сияние" и "Бегущий по лезвию"

Известный американский актер Джо Теркел скончался в Санта-Монике в Калифорнии. Ему было 94 года.

О потере знаменитого актера Джо Теркела сообщил его представитель. Актер фильмов приобрел известность после участия в лентах Стэнли Кубрика.

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Умер Джо Теркел

Джо Теркел ушел из жизни в возрасте 94 лет в больнице в Санта-Монике, штат Калифорния. О нем с любовью и грустью вспоминают родственники, друзья и коллеги.

Джо был молниеносным, он очень любил говорить о фильмах, бейсболе и жизни. Каждый раз, когда мы разговаривали, он рассказывал неудачные шутки, чем смешил меня,

– рассказал представитель актера.

"Я всегда буду благодарен за время, которое мы провели с этой легендой. Мистер Теркел... вы всегда будете чем-то большим, чем человеком".

Что известно о Джо Теркеле

Джо Теркел родился в Бруклине, штат Калифорния. Он служил вооруженными силами в Европе во время Второй мировой войны.

Впоследствии началась его актерская карьера. Наибольшую популярность актер снискал после второстепенных ролей в фильмах Стэнли Кубрика – "Сяйво", "Убийство" и "Путями славы". Этим он очень гордился и рассказывал о незабываемом опыте семьи.

В преддверии смерти Джо Теркел написал мемуары "Нищи успеха", которые его семья планирует опубликовать в конце года. У актера остались двое сыновей, две невестки и брат Дэвид Теркель.

Кроме фильмов Кубрика Джо Теркел также снимался в телевизионных программах и других успешных фильмах: