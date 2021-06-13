Джо Байден на встрече с Елизаветой II нарушил королевский протокол: реакция Ее Величества

Елизавета II приняла лидеров G7 в Ботаническом саду "Эдем", расположенном в графстве Корнуолл. Президентская чета США также побывала на этом мероприятии. Однако Байдены нарушили королевский протокол, прибыв на происшествие после членов монаршей семьи.

Королева Елизавета II впервые встретилась с президентом Соединенных Штатов Америки на саммите G7, который приходит в Великобритании. Однако не обошлось без неприятностей.

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Байден нарушил королевский протокол

Согласно правилам королевской семьи, последним на официальные мероприятия должны прибывать именно члены монаршей семьи. Другие гости должны быть на месте происшествия до приезда Ее Величества.

Джилл и Джо Байдены нарушили это правило во время первой встречи с королевой. Супруги приехали на мероприятие, которое организовала Елизавета II, через 5 минут после нее самой.

Хотя политик опоздал на встречу, британская королева не показывала своего недовольства. Она приветливо общалась со всеми гостями, шутила, много смеялась.



Елизавета II встретилась с Джо и Джилл Байденами / Фото из инстаграма королевской семьи

13 июня, в последний день саммита лидеров G7, Елизавета II примет Джо и Джилл Байденов в официальной резиденции – Букингемском дворце.