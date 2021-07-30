Первая леди США Джилл Байден серьезно травмировала ногу во время визита на Гавайи
Источник:ABC7
Первая леди США Джилл Байден поранила ногу во время своей поездки на Гавайи. Теперь жене американского президента Джозефа Байдена понадобится хирургическое вмешательство.
Медицинские процедуры американская первая леди будет проходить в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Риди в городе Бетесда, штат Мэриленд. К ней присоединится ее мужчина.
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Инцидент, в результате которого Джилл Байден травмировала ногу, случился еще в минувшие выходные. Тогда она именно находилась с поездкой на Гавайях после встреч с американскими спортсменами-олимпийцами.
Сначала на Гавайях американская леди посетила клинику по вакцинации от коронавируса в Вайпаху, а потом присоединилась к семьям военных на совместный пикник на базе Перл Харбор-Гиккам.
Во время прогулки по пляжу на Гавайях Джилл Байден наступила на неизвестный предмет, который застрял в ее ноге. Теперь его нужно удалить.
Коротко о Джилл Байден:
- Это жена американского президента Джозефа Байдена и первая леди США. Ранее она уже была второй леди: в период 2009 – 2017 годов, когда ее муж был вице-президентом.
- Сама мисс Байден долгое время работала учительницей и преподавала английский язык и чтение. В частности, она учила подростков с эмоциональными проблемами в психиатрической больнице.
- С Джозефом Байденом Джилл замужем уже более 40 лет – с 1977 года. Он стал ее первым мужчиной, а вот Джилл – уже вторая жена Джозефа.
- Предыдущая жена ныне президента США Нейлия Хантер-Бандер погибла в автокатастрофе в 1972 году вместе с их общей дочерью Наоми.