Первая леди США Джилл Байден серьезно травмировала ногу во время визита на Гавайи

30 июля 2021 , 05:39
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Источник:

ABC7

Первая леди США Джилл Байден поранила ногу во время своей поездки на Гавайи. Теперь жене американского президента Джозефа Байдена понадобится хирургическое вмешательство.

Медицинские процедуры американская первая леди будет проходить в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Риди в городе Бетесда, штат Мэриленд. К ней присоединится ее мужчина.

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Инцидент, в результате которого Джилл Байден травмировала ногу, случился еще в минувшие выходные. Тогда она именно находилась с поездкой на Гавайях после встреч с американскими спортсменами-олимпийцами.

Сначала на Гавайях американская леди посетила клинику по вакцинации от коронавируса в Вайпаху, а потом присоединилась к семьям военных на совместный пикник на базе Перл Харбор-Гиккам.

Во время прогулки по пляжу на Гавайях Джилл Байден наступила на неизвестный предмет, который застрял в ее ноге. Теперь его нужно удалить.

Коротко о Джилл Байден:

  • Это жена американского президента Джозефа Байдена и первая леди США. Ранее она уже была второй леди: в период 2009 – 2017 годов, когда ее муж был вице-президентом.
  • Сама мисс Байден долгое время работала учительницей и преподавала английский язык и чтение. В частности, она учила подростков с эмоциональными проблемами в психиатрической больнице.
  • С Джозефом Байденом Джилл замужем уже более 40 лет – с 1977 года. Он стал ее первым мужчиной, а вот Джилл – уже вторая жена Джозефа.
  • Предыдущая жена ныне президента США Нейлия Хантер-Бандер погибла в автокатастрофе в 1972 году вместе с их общей дочерью Наоми.
Автор: Василь Денисюк