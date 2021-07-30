Первая леди США Джилл Байден серьезно травмировала ногу во время визита на Гавайи

Первая леди США Джилл Байден поранила ногу во время своей поездки на Гавайи. Теперь жене американского президента Джозефа Байдена понадобится хирургическое вмешательство.

Медицинские процедуры американская первая леди будет проходить в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Риди в городе Бетесда, штат Мэриленд. К ней присоединится ее мужчина.

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Инцидент, в результате которого Джилл Байден травмировала ногу, случился еще в минувшие выходные. Тогда она именно находилась с поездкой на Гавайях после встреч с американскими спортсменами-олимпийцами.

Сначала на Гавайях американская леди посетила клинику по вакцинации от коронавируса в Вайпаху, а потом присоединилась к семьям военных на совместный пикник на базе Перл Харбор-Гиккам.

Во время прогулки по пляжу на Гавайях Джилл Байден наступила на неизвестный предмет, который застрял в ее ноге. Теперь его нужно удалить.

Коротко о Джилл Байден: