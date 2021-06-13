Джилл Байден в Великобритании повторила яркий образ в красном платье: фото

Президентская чета США прибыла в Великобританию с официальным визитом. Джилл Байден на одной из встреч в рамках саммита G7 продемонстрировала эффектный образ, представ перед публикой в элегантном красном платье.

Джо и Джилл Байден несколько дней назад прибыли в Великобританию. Там они участвуют в саммите G7. Первая леди США не упускает возможности похвастаться изысканными образами.

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Эффектный look Джилл Байден

На встречу с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном Джилл приехала в ярком обтягивающем платье красного цвета от Brandon Maxwell, которое подчеркнуло фигуру. Особый шарм наряду добавляли легкие рюши снизу. В этом платье Байден уже появлялась на публике. Именно в нем она вместе с мужем и вице-президентом США Камалой Харрис посещала Арлингтонское национальное кладбище, что в Вирджинии, где отмечали День памяти по погибшим солдатам.

В Великобритании первая леди соединила платье с туфлями-лодочками на каблуках в тон. Среди украшений довершила аутфит цепочкой, сережками и часами. Волосы уложила в фирменную прическу, а на лице сделала повседневный макияж в коричневых оттенках.



Президентская семья США встретилась с Борисом Джонсоном / Фото Getty Images