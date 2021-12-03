Джилл Байден в красном пальто возле елки: фото с мужем

Президентская чета США побывала на зажигании рождественской елки на Эллипсе в Вашингтоне. Джилл Байден выбрала для мероприятия роскошное красное пальто.

Весь мир готовится к новогодне-рождественским праздникам. Соединенные Штаты Америки уже сияют цветными огнями и другими праздничными декорациями. А Джилл Байден во время выходов по случаю подготовки к Рождеству демонстрирует красивые наряды.

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Эффектный look Джилл Байден

На одном из мероприятий в Вашингтоне первая леди появилась в роскошном пальто насыщенного красного цвета. Талию Джилл подчеркнул пояс в тон пальто, соединила такой наряд с обувью на каблуке.

Поскольку на улице было довольно холодно, то Байден дополнила образ зимними аксессуарами: черным шарфом и длинными перчатками. Волосы жена президента США уложила в фирменную укладку, а на лице сделала макияж с акцентом на глазах. Среди украшений на ней были роскошные серьги.



Джо и Джилл Байдены / Фото Getty Images



Джо и Джилл Байдены возле елки / Фото Getty Images