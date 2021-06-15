Джиджи Хадид заявила, что планирует покинуть моделинг: чем хочет заниматься звезда

Знаменитая американская модель Джиджи Хадид шокировала новым признанием. Звезда откровенно рассказала, что больше не хочет работать моделью. Вместо этого, она планирует заниматься дизайнерским бизнесом.

Американская модель Джиджи Хадид снялась в роскошной черно-белой фотосессии для глянца. Заодно, она дала откровенное интервью, в котором рассказала о предстоящих переменах в ее жизни. В частности, звезда планирует заниматься другим делом в противовес моделингу.

Стоит посмотреть Джиджи Хадид снялась в фотосессии для глянца и-D: роскошные черно-белые кадры

Джиджи Хадид хочет сменить профессию

Знаменитость заявила, что достигла всего, к чему стремилась в индустрии моды. Теперь она хочет уступить и дать возможность другим реализовать себя в этой сфере.

Я воплотила в жизнь все мои мечты о моде и подумала: "что же теперь?". Мне не нужна новая обложка или рекламная кампания. Я бы предпочла оставить это место для нового лица, кого-то, для кого это действительно важно. Для человека, чья жизнь изменится благодаря карьере,

– призналась Джиджи.

"Я хочу дать дорогу следующему поколению и сосредоточить свою энергию и время на чем-то другом – на том, что, очевидно, связано с этим бизнесом и доставляет мне удовольствие", – добавила модель.

Хадид также рассказала, что теперь она хотела бы иметь более стабильную работу. Это связано с рождением дочери Хаи. Джиджи хотела бы работать в офисе, а не быть в постоянных путешествиях и перелетах.

Мне бы понравилось ходить в один и тот же офис или студию несколько дней в неделю, с одной и той же командой, одними и теми же людьми, где будет небольшая игровая комната, которую я могу сделать для Хаи у себя на работе,

– поделилась звезда.



Джиджи Хадид с дочкой / Фото из инстаграма модели

Какую профессию выберет модель

Джиджи Хадид призналась, что размышляет над разнообразными сферами и профессиями. И пока что ей наиболее близок дизайнерский бизнес: "Я работаю над дизайнерскими идеями с точки зрения моего собственного бренда. Я бы хотела найти нишу, в которую, по моему мнению, было бы круто вывести в свет бренд с моим именем".

Еще в 2-летнем возрасте Джиджи снялась для рекламы детской одежды. После неудачной попытки изучения криминальной психологии в Университете Хадид сосредоточилась на моделинге. Девушка с 2014 года участвует в показах, Неделях моды, фотосъемках для самых известных глянцев. Она является "ангелом" Victorias Secret и послом косметического бренда Maybelline.