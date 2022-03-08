И джевелины, и байрактары за Украину бьют р*сню: Соловий создала украинскую версию Bella Ciao

Украинская певица Кристина Соловий приобщилась к народному творчеству, которое "взорвалось" из-за трагических событий в стране. Свой протест России и поддержку народу, она выразила в новой версии итальянской народной песни Bella Ciao.

Как сообщают в "Википедии", песня, которая переводится как "Прощай, красавица", получила огласку среди участников итальянского Движения Сопротивления во времена Второй мировой войны. Однако Национальная ассоциация партизан Италии официально признала, что Bella Ciao стала гимном только в 60-х годах.

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Несмотря на это, о песне снова вспомнили после выхода знаменитого сериала Netflix "Бумажный дом". Хит стал главным саундтреком об отважных грабителях испанских банков.

Кристина Соловий тоже решила создать украиноязычную версию итальянской песни, вспомнив основные события последние 13 дней войны России с Украиной. Песня теперь называется "Українська лють" .

"Моя версия итальянской народной песни. Посвящаю нашим героям, ВСУ и всем, кто сейчас борется за родную землю", – написала звезда.

Кристина Соловий спела украинскую версию Bella Ciao: видео онлайн

Текст песни Соловей "Українська лють":

Одного разу, ще на світанку,

Земля здригнулась і враз закипіла наша кров.

Ракети з неба, колони танків

І заревів старий Дніпро.

Ракети з неба, колони танків

І заревів старий Дніпро.

Ніхто не думав, ніхто не бачив

Яка бува насправді українська лють.

Катів проклятих безжально мочим

Тих, що на нашу землю пруть.

Катів проклятих безжально мочим

Тих, що на нашу землю пруть.

В теробороні – найкращі хлопці

Самі герої воюють у наших ЗСУ.

І "джевеліни", і "байрактари"

За Україну б'ють русню.

І "джевеліни", і "байрактари"

За Україну б'ють русню.

А наші люди, а українці

Проти русні об'єднали вже цілий світ.

І скоро зовсім – русні не буде,

І буде мир на всій Землі.

І скоро зовсім – русні не буде,

І буде мир на всій Землі.

Какие песни еще поддерживают дух военных и всех украинцев

Андрей Хливнюк из группы "Бумбокс" спел в центре Киева знаменитую народную песню "Ой, у лузі червона калина", а музыкант из Южной Африки впоследствии ее "заремиксил".

Фагот из группы ТНМК спел другую, не менее известную песню – гимн ВСУ "Зродились ми великої години.

А вот военный "из интернета" Юрий Городецкий уже покорил сеть песней "Як тебе не любити, Києве мій".

В частности группа BEZ ОБМЕЖЕНЬ выпустила обновленный клип песни "Вільні люди", которая ранее воспевала протесты в Беларуси.

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