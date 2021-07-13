Джессика из "Холостяка" нашла любовь после проекта: первое фото пары

Участница 11 сезона шоу "Холостяк" Джессика уже нашла свою любовь. Бойфренда красавицы зовут Дмитрий. Они познакомились в Киеве. Похоже, это была любовь с первого взгляда.

Девушка не стала рассекречивать, как долго она встречается с Дмитрием, однако призналась, что больше не могла скрывать его от публики. О своей любви ей хочется кричать на весь мир.

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Наша встреча была не случайной. Первый разговор над вечерним Киевом, первый танец в парке и первый поцелуй под дождем я запомню навсегда,

– поделилась Джессика.



Джессика с бойфрендом Дмитрием / Фото из инстаграма участницы "Холостяка"

Она добавила, что бойфренд окутал ее заботой, вниманием и объятиями. Рядом с ним она раскрылась и чувствует себя хрупкой девушкой, чего не могла сделать с "Холостяком" Михаилом Заливако.

"Каждая мелочь, каждая открытая дверь, каждый комплимент, каждое выполненное мое желание и неожиданный подарок, твоя внимательность делают меня именно той слабой девушкой, которой я не позволяла себе быть", – призналась Джессика.

К слову, пара успела совершить не одну совместную поездку. Они побывали в Тбилиси, а на днях – в городе Гамбург. Как сообщила Джессика, Дмитрий пригласил ее в Германию на свидание.

Похоже, подруга девушки из "Холостячки" Розали уже знакома с ее бойфрендом. "Ой, ну наконец Димка рассекречен. Очень рада за вас, главное, Джес, – не обижай Диму", – с юмором написала красавица.