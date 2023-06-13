Копия мамы: актриса Джессика Альба ошеломила сходством со своей старшей дочерью
Источник:Джессика Альба
42-летняя американская актриса Джессика Альба показала свою 15-летнюю дочь Онор Уоррен. Они вместе отдохнули в Париже. Поклонники отмечают, что звездная мама и дочь невероятно схожи между собой.
Американская актриса поделилась кадрами со своей старшей дочерью. На днях девочке исполнилось 15 лет, с днем рождения ее трогательно поздравил и отец.
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Джессика Альба ошеломила сходством с дочерью
Известная мамочка вместе с дочерью и подругами посетила Открытый чемпионат Франции по теннису. Кадрамы Альба поделилась на своей странице в Instagram. "Девичий день", – подписала фото актриса.
Любители сразу же отметили, что дочь Джессики просто копия звездной мамы.
Джессика Альба с дочерью Онор / Фото с ее инстаграммы
Для прогулки Джессика выбрала легкое белое платье в синее полоску с эффектным декольте, которое дополнила белыми кроссовками. А 15-летняя Онор выбрала более раскованный наряд – шорты и короткий топ молочного цвета, который прикрыл рубашкой в тон.
Джессика Альба с дочерью Онор / Фото с ее инстаграммы
С возрастом девушка становится все больше похожа на свою маму. Поклонники тоже не могли не заметить, что Онор копия Джессики:
- "Как две капли воды",
- "Вы как близнецы",
- "Вау, как вы похожи",
- "Мамочка дочь".
- "Господи, она же твоя близнец. Красивые девушки".
- "Великолепные мама и дочь!"
Свой день рождения Онор праздновала в Париже. Джессика Альба показала фото дочери с шариками на фоне Эйфелевой башни.
Дочь Джессики Альбы праздновала день рождения / Фото из инстаграммы актрисы
Папа трогательно приветствовал дочь
Кинопродюсер и муж Джессики Альбы – Кэш Уоррен в соцсети поздравил Онор с 15-летием, которое она праздновала 8 июня.
Тебе сегодня исполняется 15 лет и я ищу правильные слова, чтобы описать свои эмоции. Это сочетание любви, гордости, благодарности и скорби. Да, печаль, потому что ты моя старшая дочь,
– написал звездный папа.
Он добавил, что он очень ею гордится. "Мне нравятся наши поездки в школу утром и я люблю наши разговоры во время семейного ужина. Мне нравится твой музыкальный вкус и твой странный юмор. Мне нравится твой смех, ум и чуткое сердце", – высказался Кэш.
Уоррен также поделился волшебными фото Онор всех возрастов, на которых заметно, как девочка взрослела. На первых фотографиях заметно, как она похожа на звездную маму.
Дочь Джессики Альбы и Кеша Уоррена / Фото с ее инстаграммы
Напомним, что у Джессики Альбы трое детей в браке с режиссером Кэшем Уорреном. Супруги воспитывают дочерей Онор и Гэвен, а также сына Гейеса.