Дженнифер Лопес засветила пышный бюст в купальнике от Valentino: горячие фото с яхты

Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес отпраздновала день рождения. 24 июля ей исполнилось 52 года. Звезда позировала на роскошной яхте в откровенном купальнике от Valentino.

В день рождения Джей Ло была вместе с новым избранником Беном Аффлеком. Пара прекрасно провела время на яхте посреди океана. Также исполнительница устроила жаркую фотосессию и похвасталась спортивной фигурой.

Обратите внимание Дженнифер Лопес подтвердила воссоединение с Беном Аффлеком: фото пылкого поцелуя

Новые фото Джей Ло

Дженнифер обнародовала несколько снимков, где изображена на борту яхты. Она надела розово-желтый купальник, состоящий из откровенного бюстгальтера и трусиков на завязках, которые подчеркнули все формы безупречного тела и пышную грудь.

Горячий образ знаменитости дополнил длинный и яркий пляжный халат-парео и шляпа оливкового цвета. Среди украшений Джей Ло выбрала многочисленные золотые цепочки и роскошное кольцо от Dolce & Gabbana.

Волосы певица собрала в пучок сзади, оставив лишь несколько прядей, которые красиво ниспадали на лицо. В макияже сделала акцент на глаза, которые подчеркнула черным карандашом, а на губы нанесла помаду нюдового цвета.



Дженнифер Лопес в купальнике от Valentino / Фото из инстаграма Джей Ло



Дженнифер Лопес в купальнике от Valentino / Фото из инстаграма Джей Ло



Дженнифер Лопес в купальнике от Valentino / Фото из инстаграма Джей Ло