Дженнифер Лопес с рельефными формами тела показала пикантное фото из спальни
Американская певица Дженнифер Лопес сейчас отдыхает на райском курорте в Доминикане. Там женщина не только загорает, плавает и наслаждается отпуском с любимым Алексом Родригесом, но и не забывает о спорте.
Как и многие другие звезды, Дженнифер Лопес занимается разработкой косметических и средств для ухода за телом. Поэтому ее новое средство JLO BEAUTY для тела уже доступно для продажи. Одной из первых на себе его испытала несравненная Джей Ло.
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Для презентации новинки Лопес надела сексуальный купальник белого цвета с высокой посадкой бикини, глубокой зоной декольте и вырезами по бокам. Линии купального костюма идеально подчеркнули рельефность тела певицы. Известно, что Дженнифер немало времени проводит в спортзале и в танцевальном зале, поэтому ее спортивные формы поражают всех ее поклонников.
Волосы Дженнифер закрутила в домашний, несколько небрежный пучок, а завершила look любимыми серьгами-кольцами золотистого цвета. Звезда удобно устроилась на ногах, сидя на земле, а позади нее виднеется красивая спальня с виллы в Доминикане.
Соблазнительная Дженнифер Лопес / Фото из инстаграма Дженнифер Лопес
Реакция фанатов
Селфи-фото в зеркале взбудоражило воображение многих поклонников:
- "Вау, крошка!"
- "Горячо!"
- "Вы открыли источник молодости. Когда вы поделитесь им с нами?"
- "Вам действительно 51 год? Не для меня... Богиня".
- "Горячая мамочка!"
Последние новинки с косметологии у звезд:
- Ким Кардашян выпустила новые ароматы бьюти-бренда KKW Fragrance.
- Кайли Дженнер планирует запустить производство санитайзеров от Kylie Cosmetics.
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- Свой бизнес хочет также открыть и звездная мамочка Крис Дженнер.
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