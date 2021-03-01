Американская певица Дженнифер Лопес сейчас отдыхает на райском курорте в Доминикане. Там женщина не только загорает, плавает и наслаждается отпуском с любимым Алексом Родригесом, но и не забывает о спорте.

Как и многие другие звезды, Дженнифер Лопес занимается разработкой косметических и средств для ухода за телом. Поэтому ее новое средство JLO BEAUTY для тела уже доступно для продажи. Одной из первых на себе его испытала несравненная Джей Ло.

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Для презентации новинки Лопес надела сексуальный купальник белого цвета с высокой посадкой бикини, глубокой зоной декольте и вырезами по бокам. Линии купального костюма идеально подчеркнули рельефность тела певицы. Известно, что Дженнифер немало времени проводит в спортзале и в танцевальном зале, поэтому ее спортивные формы поражают всех ее поклонников.

Волосы Дженнифер закрутила в домашний, несколько небрежный пучок, а завершила look любимыми серьгами-кольцами золотистого цвета. Звезда удобно устроилась на ногах, сидя на земле, а позади нее виднеется красивая спальня с виллы в Доминикане.



Соблазнительная Дженнифер Лопес / Фото из инстаграма Дженнифер Лопес

Реакция фанатов

Селфи-фото в зеркале взбудоражило воображение многих поклонников:

"Вау, крошка!"

"Горячо!"

"Вы открыли источник молодости. Когда вы поделитесь им с нами?"

"Вам действительно 51 год? Не для меня... Богиня".

"Горячая мамочка!"

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Хейли Бибер хочет создать косметический бренд Rhode Beauty по производству экологичных бьюти-продуктов.