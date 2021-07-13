Дженнифер Лопес похвасталась роскошной растяжкой: видео

Голливудская звезда Дженнифер Лопес показала короткий ролик со своей репетиции. Знаменитость продемонстрировала роскошную физическую форму, похвасталась прелестями тела и растяжкой.

51-летняя актриса и певица продолжает ошеломлять публику. На личной странице в инстаграме она часто публикует провокационные кадры, которыми удивляет поклонников.

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Растяжка Дженнифер Лопес

Джей Ло показала, как тренируется в зале на коврике. Звезда пояснила, что работала в студии звукозаписи, после чего именно там решила провести репетицию. Специально для этого передвинули несколько диванов. Артистка смогла продемонстрировать свои хореографические умения.

Мы репетируем в любом месте и в любое время. Люди иногда думают, что я сумасшедшая. Однако я хотела, чтобы на следующий день все было идеально для съемок видео!

– написала Лопес под видео.

Видно, что певица постоянно поддерживает великолепную спортивную форму, заботится о себе и своем теле. Джей Ло делает все для того, чтобы на сцене и в кадре всегда выглядеть великолепно.