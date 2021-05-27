Мечта фанатов "Друзей" осуществилась: Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер были влюблены

Знаменитый сериал "Друзья" вышел на телеэкраны в обновленном формате с приставкой "Воссоединение". Перед премьерой звезды рассказали интересные детали из старой и новой ленты. В частности, о влюбленности Энистон и Швиммера, которые выполняли на телеэкранах роли Рэйчел и Росса.

Известно, что в культовом сериале "Друзья" звезды исполняли роль экранной пары Рэйчел и Росса. Но, как оказалось, "химия" между ними была не только на экранах, но и в реальной жизни.

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"В первом сезоне я был сильно влюблен в Джен", – сказал Дэвид.

"Это было взаимно", – добавила Дженнифер.

Актер также поспешил добавить, почему между ними ничего не произошло вне сериала.

Мы разошлись, как в море корабли, потому что один из нас постоянно был в отношениях, и мы никогда не пересекали эту границу. Мы уважали это,

– отметил мужчина.

В свою очередь Энистон рассказала о первом поцелуе с Швиммером. Он случился на съемочной площадке.

"Я однажды сказала Дэвиду: "Будет такой облом, если мы с тобой впервые поцелуемся по национальному телевидению". И действительно, впервые мы поцеловались в том кафе. Мы просто перенаправили все наше обожание и любовь друг к другу на Росса и Рейчел", – рассказала Дженнифер.

Первый поцелуй Рейчел и Росса в сериале "Друзья": смотрите видео онлайн

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Реакция сети

Новость о влюбленности молодых Дженнифер Энистон и Дэвида Швиммера просто всколыхнула соцсети. Предлагаем для просмотра интересные твиттер-публикации:

"Как люди могут думать, что со мной будет все в порядке после сегодняшнего дня, когда я буду вечно носить с собой знание о том, как Дэвид и Дженнифер любили друг на друга и дарили эту энергию персонажам Россу и Рэйчел?"

"Как я могу быть в порядке, когда Дженнифер и Дэвид были влюблены друг в друга на съемочной площадке? Поэтому они передавали свое обожание друг другу через Рейчел и Росса".

"Любовь между Россом и Рэйчел на самом деле была настоящей любовью между Джен и Дэвидом. Простите, я плачу".

"Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер выражали свои чувства через Росса и Рейчел. Неудивительно, что они – одна из самых выдающихся телевизионных пар в мире".

"Рейчел и Росс были влюблены друг в друга на самом деле, и они вложили всю эту привязанность и влечение в кинороли. Они никогда не решались все испортить, их дружба еще целая".