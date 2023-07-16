Умерла Джейн Биркин – певица, актриса и икона стиля

Французские медиа сообщают о потере – умерла певица и актриса Джейн Биркин. Ее нашли мертвой дома.

Певица, актриса и настоящая икона стиля Джейн Биркин скончалась. В декабре она отпраздновала день рождения – 76 лет.

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Умерла Джейн Биркин

Как сообщает французская пресса, сегодня, 16 июля, артистку нашли мертвой у ее дома в Париже. Тело обнаружила покровительница Джейн Биркин.

В мае этого года певица отменила свои концерты из-за состояния здоровья.

Я всегда была большой оптимисткой, и я понимаю, что мне все еще нужно немного времени, чтобы снова быть на сцене и с вами,

– сообщила тогда Джейн Биркин.



Джейн Биркин / Фото из инстаграма Джейн Биркин

Что известно о Джейн Биркин

Джейн Биркин – англо-французская певица, актриса кино и театра. Она родилась в Лондоне, где с 17 лет пробовала себя в кино и театре. Первую славу ей принес фильм "Фотоувеличение". В 1967 году Джейн переезжает во Францию. Она получила роль в фильме "Слоган", где на площадке встретила Сержа Генсбура.

Джейн Биркин и Серж Генсбур стали культовой парой. В 1969 году они выпустили общую песню Je t'aime… moi non plus ("Я тебя люблю… Я тебя тоже нет"), ставшая самой продаваемой во Франции. Позже под названием песни сняли фильм. Джейн продолжала петь песни авторства Сержа и сниматься в кино.

Джейн Биркин воспитывала троих дочерей – Кейт Барри (от первого брака с Джоном Барри), Лу Дуайон и Шарлотту Генсбур.

Добавим, что в честь Джейн Биркин бренд Hermes назвал сумку – Hermès Birkin, которая сегодня считается символом стиля.