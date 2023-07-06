Брат Кейт Миддлтон впервые станет отцом: трогательные фото

Супруги - Джеймс Миддлтон и Ализи Тевенет поделились радостной новостью. Они скоро станут родителями первенца.

Младший брат принцессы Уэльской опубликовал фото беременной жены. Он признался, что пара очень ждет пополнения в семье. Малыш станет седьмым внуком Кэрол и Майкла Миддлтонов.

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Джеймс Миддлтон и Ализи Тевенет ждут первенца

На фотографии, которую опубликовал будущий отец видно, как его жена позирует в платье оливкового цвета. На фото хорошо заметно, что Ализе беременна и вскоре будет рожать малыша. На кадрах, распространенных Джеймсом, также можно увидеть его собаку Мэйбела.

Мы не можем быть взволнованнее. Разве Мейбл может,

– отметил под фото мужчина.

Он также добавил, что начало года было тяжелым для него, ведь умерла одна из его собак – Элла. Но Джеймс сказал, что они с любимой с нетерпением ждут первенца. Рождение малыша станет прекрасным завершением года для молодой семьи.

Для просмотра всех фото листайте вправо:

, ребенок Джеймса и Ализи станет двоюродным братом или сестрой для принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи. Кроме того, малыш будет племянником принца и принцессы Уэльских.