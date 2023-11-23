Начал трогать мою грудь, – звезду киноленты "Рэй" Джейми Фокса обвинили в изнасиловании

Звезду фильма"Рэй" Джейми Фокса обвинили в изнасиловании. Пострадавшая подала в суд на оскароносного актера за инцидент, который, по ее словам, произошел 8 лет назад.

И произошло это в одном из ресторанов Нью-Йорка. Любопытно, что женщина подала в суд как против известной кинозвезды, так и против владельцев заведения, требуя компенсации и штрафов.

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Джейми Фокса обвинили в изнасиловании

Пострадавшая заявила, что в августе 2015 около 23:00 она встретила актера в одном из нью-йоркских ресторанов. Позже женщина попросила сфотографироваться со знаменитостью, на что он любезно согласился: "Конечно, кроха, для тебя все что угодно". Кроме того, актер сделал комплимент женщине по поводу ее запаха и фигуры. И впоследствии он якобы повел поклонницу на крышу, где без разрешения касался ее талии и груди.

Сказал, что я похожа на Габриэль Юнион. Затем он потащил меня за руку на заднюю площадку крыши у Catch NYC & Roof. Он положил обе руки на талию, а затем просунул их под мой топ. Он начал щупать мою грудь. Он выглядел пьяным,

– отметила истица.

К тому же она утверждает, что актер засунул руку ей в нижнее белье, а затем "засунул пальцы во влагалище и анальное отверстие".

Женщина вспомнила, что охранники заведения и другие посетители пассивно наблюдали за этим инцидентом, не предпринимая никаких действий. Так, только вмешательство подруги, по словам женщины, спасло ее.

Вероятная потерпевшая подчеркнула, что получила телесные повреждения, боль, страдания и эмоциональный стресс в результате актов сексуального насилия.