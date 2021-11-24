С Джастином Бибером и Кендалл Дженнер: праздничная вечеринка по случаю 25-летия Хейли Бибер

Американская модель Хейли Бибер 22 ноября отметила день рождения. По случаю юбилея знаменитость устроила вечеринку. Праздник со звездными друзьями в стиле люкс прошел в особняке звезды.

Знаменитая модель Хейли Бибер пригласила на празднование по случаю дня рождения родственников и близких друзей. Вечеринка прошла в особняке звезды и Джастина Бибера.

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Вечеринка по случаю дня рождения Хейли Бибер

Праздник проходил в домашней атмосфере. Среди звездных гостей можно было увидеть не только мужа Хейли Джастина Бибера, но и ее близкую подругу и модель Кендалл Дженнер. Кроме них, на празднике был сын Вилла Смита Джейден.

Гости фотографировались с именинницей в черно-белой фотобудке. В конце они торжественно занесли праздничный торт, а Хейли Бибер с первой попытки задула свечи.



Вечеринка по случаю юбилея Хейли Бибер / Фото из инстаграма звезды



Вечеринка по случаю юбилея Хейли Бибер / Фото из инстаграма звезды



Вечеринка по случаю юбилея Хейли Бибер / Фото из инстаграма звезды



Вечеринка по случаю юбилея Хейли Бибер / Фото из инстаграма звезды



Вечеринка по случаю юбилея Хейли Бибер / Фото из инстаграма звезды

Образ Хейли Бибер на вечеринке

Виновница праздника в свой юбилей выглядела по-особому роскошно. Она позировала перед объективом в черном бархатном боди на длинный рукав и брюках от Saint Laurent.

Хейли Бибер дополнила аутфит массивными серьгами-подвесками. Она слегка накрутила волосы, собрав верхние пряди в хвост. На лице модель сделала легкий макияж с блестящими тенями и бежевой помадой.



Вечеринка по случаю юбилея Хейли Бибер / Фото из инстаграма звезды



Вечеринка по случаю юбилея Хейли Бибер / Фото из инстаграма звезды



Вечеринка по случаю юбилея Хейли Бибер / Фото из инстаграма звезды



Вечеринка по случаю юбилея Хейли Бибер / Фото из инстаграма звезды