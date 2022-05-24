Джамала выступила с мировыми звездами в Нью-Йорке в поддержку Украины

Украинская певица Джамала продолжает тур по странам. На днях она побывала в Нью-Йорке, где встретилась с мировыми звездами.

Украинская певица Джамала не перестает давать концерты в поддержку Украины. Она рассказала об очередном выступлении на странице в инстаграме.

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Джамала выступила с мировыми звездами

Исполнительница прибыла в Нью-Йорк, где проходило мероприятие Global Citizen Now. На нем собрались лидеры и знаменитости с мировым именем.

С Каунаса – на Global Citizen Now в Нью-Йорке. В этом году ивент посвящен темам нищеты и защиты планеты. Здесь собрались 200 лидеров разных сфер – активисты, журналисты, политики и артисты. Имена говорят сами за себя – Урсула фон дер Ляйен, Фаррелл Уильямс, Билли Портер, Рэйчел Броснахен,

– поделилась Джамала.

На сцене Нью-Йорка Джамала исполнила победную песню и хит "1944", пообщалась с Алоэ Блэком. По ее словам, этот артист поддерживает Украину с первых дней войны.

"Ночью по Киеву имела классную возможность разделить сцену Global Citizen Prize с Алоэ Блэк — артистом, который поддерживает нас с первых дней полномасштабного вторжения. Элла Мусаева", – добавила звезда.

Держа украинский флаг, Джамала сфотографировалась со знаменитым Фарреллом Уильямсом, Дарреном Крисом и показала кадры из красной дорожки.

Джамала в Нью-Йорке / Фото из инстаграма Джамалы

Джамала рассказала, что сегодня, 24 мая, пройдет второй день Global Citizen. Певица планирует дать открытое интервью CNN, в котором рассказывает об Украине.

Напомним, недавно Джамала выставила на аукцион платье, в котором открывала Евровидение-2017 в Украине. Она выручила 173 тысяч гривен, которых планирует передать ВСУ и пострадавшим от войны украинцам в благотворительный фонд Yellow-Blue. Звезда добавляла, что ей импонирует то, что платье удалось продать в канун Дня вышиванки.