От любви украинцев всегда мурашки, – Джамала вспомнила победу на Евровидении

Украинская певица Джамала поделилась мыслями об украинцах и Украине. Она призналась, что впервые почувствовала независимость, когда приехала в Киев. Также звезда вспомнила победу на Евровидении.

Программа "Кто сверху" покажет спецвыпуск проекта в честь Дня независимости. За кулисами шоу популярная украинская певица Джамала поделилась мыслями о независимой Украине и ее жителях.

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Джамала о независимости Украины

Исполнительница призналась, что четко не помнит того дня, когда Украину объявили независимой, ведь тогда она была слишком маленькой. Однако она поделилась воспоминанием, когда почувствовала, что значит жить в независимой стране.

Я приехала в Киев, когда мне было 17 лет, ведь поступила в Национальную академию Чайковского. С того момента что-то точно изменилось для меня. Когда училась в Симферополе, то Киев видела в мечтах. Он был для меня, как Лос-Анджелес, как Голливуд,

– призналась Джамала.

"Знаете, что-то такое огромное, с очень крутыми людьми, профессионалами. В первый же день в столице побежала исследовать город. Повсюду что-то происходило – концерты, мероприятия. Это было что-то совершенно новое", – добавила звезда.

Певица призналась, что особой чертой нашего народа считает чувственность и эмоциональность: "Если бы была какая-то шкала, то наша страна занимала бы первое место. Думаю, что это наша ментальная национальная особенность: воспринимать все слишком чувственно, до мурашек. С одной стороны, возможно, это звучит, как наша слабость, а с другой – абсолютная сила".



Джамала / Фото пресс-служба

Джамала вспомнила Евровидение-2016

Воспоминания о победе на международном песенном конкурсе вызывают у знаменитости особенно приятные воспоминания.

"После победы на Евровидении-2016 я почти не спала. Прилетела в аэропорт Борисполь и помню, что меня несли". И это не в физическом смысле, а в духовном. Столько людей, столько цветов, такая колоссальная любовь... Было ощущение, будто имею крылья и летаю. Не нужно было меня даже нести, как на рок-концерте. Я чувствовала поддержку и счастье людей на все 100%. От любви украинцев всегда мурашки", – подчеркнула Джамала.