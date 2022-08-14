Для всех, кто приютил украинцев: Джамала создала чувственную благодарственную песню для иностранцев

Украинская певица Джамала за последние полгода эмиграции вполне оценила, насколько благосклонны к нам европейцы. Следовательно, она выпустила новый трек под названием "Thank you, Stranger", который переводится как "Спасибо, незнакомец".

Победительница Евровидения-2016 поделилась, что новый трек посвятила всем, кто не бросил украинцев в беде и отозвался им помочь во время войны с россией. Таким образом, певица решила отблагодарить иностранных друзей за доброту, которые приняли 6 миллионов беженцев за границей.

Читайте также Концертов уже недостаточно, – Джамала объяснила, почему согласилась на "Танцы со звездами" в Польше

"Thank you, Stranger" – для меня – это благодарность миллионам жителей соседних стран, которые открыли свои дома и сердца в течение полномасштабного вторжения России в Украину", – написала Джамала в сети.



Джамала выпустила благодарственную песню "Thank you, Stranger" / Фото из инстаграмма певицы

Видеоклип песни состоит из личных моментов украинских семей, которым тоже помогли иностранцы. Джа призналась, что пока готовила ролик к выпуску, ее "глаза были на мокром месте". "Мы не смогли бы использовать все истории, но каждая этого заслуживает", – добавила она. Отметим, что видео создано в сотрудничестве с МИДом Украины.

Джамала – Thank you, Stranger: смотреть видео онлайн

Напомним, что певица Джамала сама на себе почувствовала, что такое быть эмигранткой с двумя детьми. В начале полномасштабного вторжения она пересекла границу Румынии, где ее гостеприимно встретили, а уже оттуда отправилась к сестре в Турцию. В течение следующих полугода она гастролировала Европу, напоминая миру о войне и собирала средства в поддержку Украины.