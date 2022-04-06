Джамала рассекретила сумму, которую удалось собрать на благотворительных концертах для Украины

Украинская певица Джамала рассказала о благотворительных мероприятиях, благодаря которым удалось собрать около 83 миллионов евро. В то же время, эти мероприятия не последние, к которым присоединится звезда.

С начала полномасштабной войны украинская певица Джамала отправилась за границу. Там она участвовала в концертах, музыкальных мероприятиях, где собирали средства в поддержку Украины.

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На благотворительных концертах собраны средства для Украины

Джамала сообщила, что благодаря многим музыкантам и организаторам мер удалось собрать более 83 миллионов евро на помощь Украине.

Теперь каждый использует свой ресурс, чтобы помочь. Я считаю своим долгом рассказывать о преступлениях России миллионам людей во всем мире и призываю помогать нам. Только благодаря европейским друзьям нам уже удалось собрать миллионы,

– написала Джамала.

Также певица отчиталась о каждом мероприятии. Средства были переданы компаниям, помогающим беженцам, украинской армии:

3,3 миллионов евро отправили зрители финала Нацотбора на Евровидение в Берлине. В рамках кампании ARD по сбору средств для людей в Украине было собрано около 67 миллионов евро.

52 тысяч евро собрали на шоу The Voice в Литве.

950 тысяч евро – результат концерта We Are One в Бухаресте, к которому присоединились Том Оделл, Армин ван Бюрен.

13,4 миллиона фунтов стерлингов собрано на Concert For Ukraine в Бирмингеме.

Концерты в поддержку Украины / Фото из инстаграма Джамалы

На этом концерты не останавливаются

В интервью для "Слава+" Джамала рассказала, что планирует еще несколько благотворительных концертов. Певица добавила, что каждое мероприятие пытается проводить на самом высоком уровне и говорить именно об Украине.

"Ближайшую неделю я планирую быть будет 2 мероприятия в Мадриде, затем вернусь в Стамбул на 1 день, впоследствии будет большое мероприятие в Тбилиси с симфоническим оркестром. Важно, чтобы все мероприятия были высокого уровня, чтобы достучаться до людей во всех странах цивилизованного мира. Это как разговаривать на их языке. Я не просто за мир, я за мир моей страны, нашей территории с нашей культурой", – поделилась исполнительница.