Я снова одна, – Джамала расплакалась из-за одиночества и жизни в Польше

Певица Джамала с начала полномасштабной войны находится за границей. Признается, что быть вдали от дома ей очень тяжело, но она стремится подольше оставаться на польских "Танцах со звездами", где собирают деньги для украинских детей.

С февраля Джамала находится за границей, откуда активно помогает Украине. Артистка согласилась стать участницей польских "Танцев со звездами", поскольку во время выступлений собирают средства для украинских детей.

К слову Джамала рассказала, в чем разница между украинскими и польскими "Танцами со звездами"

Джамала показала фото, на которых плачет

Однако быть вдали от мужа и детей для Джамалы невыносимо. Дети исполнительницы живут с ее сестрой в Турции, мужчина остался в Киеве. Джамала не скрывает, что ей очень тяжело быть в Польше, остается там лишь для того, чтобы собрать как можно больше средств на помощь пострадавшим во время войны украинским детям.

Пока артистка продолжает участие в "Танцах со звездами", продолжается сбор. Она просит поклонников о поддержке: "Сегодня после прогона завтрашнего шоу просто испытала упадок сил. Почему делюсь этим? Хочу напомнить, почему я сейчас в Польше. Я здесь потому, что Polsatfoundation запустил благотворительный сбор в пользу украинских детей. Ваша поддержка очень нужна мне в этой борьбе. Важно голосовать. Почему? Пока я танцую, продолжается сбор. Не танцую, не выгребаю? Мои проблемы! Тогда не продолжается сбор".

Я очень устала, я снова одна, не хочу. Хочу, чтобы мы победили быстрее и вернулась жизнь,

– со слезами на глазах поделилась звезда.



Джамала о жизни в Польше / Скриншоты инстаграм-сторис певицы

Джамала уехала за границу, чтобы уберечь детей от войны. Однако артистка не собиралась сидеть на месте, старалась помогать Украине приблизить победу. Сначала она гастролировала по миру, выступала на благотворительных концертах. Когда поняла, что этого мало, согласилась на участие в "Танцах со звездами" в Польше. Год назад артистка была участницей украинской версии шоу, потому уже имела некоторый опыт.

"Я буду идти до конца, буду потеть. Я хочу, чтобы ко мне не было жалости. Чтобы не было такого, что я приехала из Украины, что у нас война, и уже не важно, как я танцую. Хочется, чтобы говорили о достойной конкуренции", – говорила Джамала о выступлениях на польских "Танцах".