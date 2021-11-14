Джамала прогулялась по Италии в кожаном мини-платье и колготах в сеточку: дерзкий look

В четверг, 11 ноября, Джамала с мужем Бекиром отправилась на уикенд в Италию. Супруги посетили античный город Помпеи, для прогулки по которому певица выбрала слишком эпатажный образ. Она надела кожаное мини-платье, ботфорты и колготы в сеточку.

Победительница Евровидения-2016 поделилась, что они с любимым Бекиром планировали подняться на вулкан Везувий, однако их планы внезапно изменились. Похоже, это к лучшему, ведь даже в древнем городе Джамала чувствовала себя не слишком комфортно из-за экстремальной длины платья.

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Похоже, билеты на самолет в Италию пара взяла так спонтанно, что артистка не успела продумать свои образы. Так, по древнеримскому городу Помпеи она гуляла в look, который скорее подходил бы для рок-концерта.

Образ Джамалы на прогулке в Италии

На Джамале кожаное мини-платье с закрытым декольте и длинными рукавами, однако со смелым вырезом на спине. Платье подчеркнуло ее стройную фигуру, ведь после семи недель на "Танцах со звездами" она заметно похудела.

Под платье певица подобрала ботфорты-чулки и колготы в сеточку, которые лишь добавили ее облику дерзости. Наверх она накинула жакет с принтом "гусиная лапка". Его звезда "выгуливала" в первый вечер в Италии.

Безусловно, образ Джамалы не обошелся без многочисленных украшений – сережек в форме сердец, подвески, колец и браслетов. В макияже она сделала акцент на глазах, накрасив уже фирменные широкие стрелки.



Джамала в кожаном мини-платье и колготах в сеточку / Фото из инстаграма певицы

​Джамала в кожаном мини-платье и колготах в сеточку / Фото из инстаграма певицы

​Джамала в кожаном мини-платье и колготах в сеточку / Фото из инстаграма певицы