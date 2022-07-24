Концертов уже недостаточно, – Джамала объяснила, почему согласилась на "Танцы со звездами" в Польше

Певица Джамала станет первой иностранной звездой на польских "Танцах со звездами". На участие в проекте она согласилась только для того, чтобы собирать деньги в помощь пострадавшим и подпитывать интерес к Украине.

С первых недель полномасштабной войны Джамала гастролирует по миру с концертами, чтобы поддерживать Украину финансово. Поскольку в 2016 году она одержала победу на престижном песенном конкурсе Евровидения, то ее ждут по всей Европе. Неудивительно, что поляки позвали именитую артистку на свои "Танцы со звездами".

Напомним Джамала стала участницей польских "Танцев со звездами"

Почему Джамала согласилась на участие в польских "Танцах со звездами"

Триумфаторка Евровидения-2016 понимает, что на пятый месяц полномасштабного вторжения россии "поста в инстаграме уже недостаточно, уже даже концертов недостаточно", потому что люди привыкают к войне в Украине. Так что "Танцы со звездами" в Польше – это новая возможность не дать забыть о нас с вами.

Прежде всего, я иду на "Танцы", чтобы тема Украины не исчезала. Это главный канал в Польше. И я очень благодарна за то, что они согласились собирать средства для Украины во время эфиров. Благодарна за эту смелость и веру в нашу с вами борьбу,

– говорит Джамала.

Здесь следует напомнить, что во время телепроекта певица совместно с POLSAT Foundation будет собирать деньги на лечение и реабилитацию пострадавших украинцев.

Джамала – участница польских "Танцев со звездами" / Фото из инстаграма певицы

Кроме того, по мнению Джамалы, ее появление на главном польском канале подбодрит более трех миллионов украинцев, нашедших убежище в стране-соседке.

"Я очень понимаю, что значит скучать по дому, постоянно быть не в своих условиях. Приспосабливаться к людям, другому языку, ментальности, еде. Нет ничего лучше дома", – говорит звезда, которая за пять месяцев войны объездила свыше 30 стран.

Почему Джамала боится идти на "Танцы" в Польше

Артистка не скрывает, что на "Танцах со звездами" будет регулярно говорить о войне и уже договорилась со стилистом, чтобы по всем ее образам было понятно – она из Украины. Однако Джамала очень не хочет, чтобы зрители слали за нее смс-ки из жалости.

Я буду идти до конца, буду потеть. Я хочу, чтобы до мне не было жалости. Чтобы не было такого, что я приехала из Украины, что у нас война, и уже не важно, как я танцую. Хочется, чтобы говорили о достойной конкуренции,

– комментирует Джамала.

Отметим, что всего год назад певица участвовала в "Танцах со звездами" в Украине. В паре с Антоном Нестерком она дошла до 7 прямого эфира.

Джамала с Антоном Нестерком на "Танцах со звездами" в Украине / Фото из инстаграма певицы