Джамала в Польше повторила образ Славы Каминской: фото в летнем костюме

Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала поехала в Польшу. Там она будет выступать на одном из фестивалей. Накануне концерта артистка устроила фотосессию на свежем воздухе. Она предстала перед камерой в летнем белом костюме с синим принтом. Недавно фото в таком же наряде публиковала Слава Каминская.

Ранее Джамала призналась, что больше всего денег тратит на одежду. Она часто позирует на камеру в трендовых вещах, демонстрируя различные стильные аутфиты. Во время рабочей поездки в Польшу также похвасталась красивым look.

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Летний образ Джамалы

Звезда нежилась на солнышке, сидя на траве. Джамала предстала перед объективом в белом костюме с синим принтом, который состоял из блузки oversize и широких брюк. Блузку знаменитость не застегивала и надела под нее белый топ. Такой look певица совместила с комфортной летней обувью – черными босоножками на низкой подошве.

Отметим, совсем недавно фотографии в таком костюме публиковала Слава Каминская. Тогда коллега Джамалы сделала несколько эффектных кадров в студии звукозаписи.

Джамала вернулась к привычной прическе и уложила короткие волосы ровно. На лице она сделала легкий макияж в нюдовых оттенках. Среди украшений образ завершили серьги и лаконичная цепочка.

Жешув, ты такой жаркий! Но мы держимся и наслаждаемся каждым моментом,

– написала Джамала под фото.

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