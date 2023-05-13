С Веркой Сердючкой и Тиной Кароль: Джамала показала репетицию перед финалом Евровидения-2023

Уже через несколько часов в Ливерпуле пройдет грандиозный финал Евровидения-2023. Украину на конкурсе представляет группа TVORCHI. Но кроме них также выступят другие украинские артисты – Джамала, Верка Сердючка, Тина Кароль, Go_A.

Певица Джамала несколько дней назад прибыла в Великобританию и показала репетицию перед финалом. Напомним, что в Ливерпуле Jamala представила новый альбом Qırım в сопровождении оркестра.

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Украинские артисты приехали в Британию за несколько дней до грандиозного события, чтобы подготовиться к мероприятию. Джамала показала, как она встретила на репетиции не только своих коллег, но и победителей предыдущих конкурсов.

Джамали удалось пообщаться с английским певцом Сэмом Райдером, представлявшим Великобританию на международной сцене конкурса с песней Space Man, где занял второе место.



Джамала с Сэмом Райдером / Фото с ее инстаграммы

У артистки также состоялся диалог с победителем Евровидения-2019 Дунканом Лоуренсом.



Джамала с Дунканом Лоуренсом / Фото с ее инстаграммы

Звезда также поделилась в Instagram совместными снимками с украинскими артистами – Веркой Сердючкой и группой Go_A.

Смотрите фото Джамалы по репетиции / Фото из ее соцсети

Певица решила показать своим подписчикам, как проходит репетиция перед финалом. Она опубликовала фото на сцене Ливерпуля во время последнего прогона своего номера.

Финал Евровидения уже в считанные мгновения. Ждите? Познакомьтесь с кем-то – это что-то вне реальности здесь. Но нет ничего невозможного. Продолжение следует,

– написала Джамала.



Джамала на репетиции перед финалом Евровидения / Фото с ее инстаграммы

Напомним, что Евровидение-2023 проходит от имени Украины в британском Ливерпуле на арене M&S Bank Arena. Первый полуфинал прошел 9 мая, второй – 11 мая.

Добавим, что в финал по итогам двух полуфиналов прошли 20 артистов. Представители каких стран будут бороться за победу уже сегодня – читайте в статье.