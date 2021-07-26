Джамала на отдыхе позировала с собакой: миловидные фото

Певица Джамала вместе с семьей отправилась на отдых. На пляже она сфотографировалась с собачкой своей племянницы. Маленькую Бучи исполнительница держала в руках. Артистка очаровала поклонников трогательными кадрами.

Джамала присоединилась к коллегам, которые отправились в отпуск на море. На личной странице в инстаграме она делится с поклонниками самыми яркими моментами.

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Фото Джамалы с собачкой

На днях звезда опубликовала несколько кадров, которыми очаровала подписчиков. Она позировала на пляже, держа в руках болонку Бучи. Это собачка ее племянницы, которую девочка получила в подарок на день рождения. Джамала предстала перед камерой, сидя на шезлонге, в купальнике и соломенной шляпе. Волосы она просто забрала назад, а на лицо не наносила косметику.

Исполнительница любит животных, поэтому не скрывала радостных эмоций. Джамала обнимала Бучи и искренне улыбалась.

Для просмотра всех фото листайте справо:

Такая публикация не осталась без внимания фолловеров артистки. Они активно комментируют ее и оставляют много приятных слов.