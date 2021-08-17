Джамала отдыхает в Карпатах в коттедже за тысячу евро: эффектные фото и видео

После фантастического выступления на "Украинской песне" Джамала отправилась на отдых в Карпаты. Звезда остановилась в роскошном коттедже среди гор. Аренда двухэтажного шале с камином и бассейном стоит тысячу евро в сутки!

Как победительница Евровидения-2016 и народная артистка Украины Джамала может позволить себе люксовый отдых. После выступления на Арене Львов певица не спешит в Киев. Она задержалась на Западной Украине – поехала в Карпаты. Звезда арендовала коттедж на Ивано-Франковщине, недалеко от живописного водопада Гук.

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Как выяснили журналисты Showbiz 24, поселиться в шале с видом на карпатский лес – удовольствие не из дешевых. Всего за одни сутки в коттедже Джамала отдает тысячу евро – более 31 тысячи гривен. За такую бешеную сумму Джамала может расслабиться в большом бассейне или сауне, проводить вечера у камина и встречать рассветы на гигантской террасе.



Джамала в Карпатах / Фото из инстаграма певицы



Джамала в Карпатах / Фото из инстаграма певицы



Коттедж Джамалы в Карпатах / Фото из инстаграма певицы

В дождливую погоду Джамала разожгла камин, расстелила одеяло и подушки на полу и сыграла на хангу, который называют музыкальным инструментом нового тысячелетия. Под магические звуки звезда исполнила свою песню "Поринь". Окунись со мной. Утренняя медитация с гор,

– подписала Джамала.