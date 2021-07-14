Джамала впечатлила ярким образом в топе и брюках: фото

Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала продолжает покорять публику новыми сценическими костюмами. На днях она позировала в неоновом топе и черных брюках.

Джамала не боится экспериментировать с одеждой, прическами, макияжем. Она постоянно меняется и демонстрирует невероятно красивые аутфиты. На днях звезда показала новый концертный look.

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Сценический образ Джамалы

Для выступления артистка выбрала яркий наряд. Она позировала на камеру в коротком топе неонового салатового цвета. Он имел длинные объемные рукава и хорошо подчеркнул бюст исполнительницы. Такой верх Джамала решила совместить с черными брюками с белыми завязками по всей длине.

Также Джамала выбрала массивную черную обувь на каблуке. Длинные роскошные волосы певица уложила в легкие волны и с обеих сторон у лица заплела тонкие косички. Среди украшений ее look довершали подвеска и массивные серьги. Макияж знаменитости был в коричневых оттенках – с тенями на веках и нюдовым блеском на губах.



Новый сценический образ Джамалы / Фото из инстаграма Джамалы



Новый сценический образ Джамалы / Фото из инстаграма Джамалы

Фанаты звезды не оставили публикацию без внимания. В комментариях они оставляют много приятных слов в ее адрес.