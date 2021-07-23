Джамала поразила ярким образом в голубом наряде: эффектные фото

Популярная украинская певица Джамала поразила новым ярким образом. Звезда позировала в стильном голубом наряде и получила множество комментариев от поклонников.

Успешная украинская певица Джамала активно гастролирует и дает концерты. На этот раз звезда выступила на светском вечере, ошеломив поклонников новым экстравагантным look.

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Образ Джамалы

Исполнительница позировала перед камерой в сине-голубом наряде. Он состоял из латексных штанов с тонкими белыми полосками и короткого топа, что подчеркнул безупречную фигуру. Широкий ремень еще больше привлек внимание к тонкой талии певицы.

Джамала дополнила образ оригинальным элементом на спине, похожим на облачко. Удачными деталями аутфита стали аксессуары: золотая цепочка с подвеской и серьги в виде сердец. Часть волос артистка распустила и уложила волнами, а часть собрала в высокий хвост.

Знаменитость завершила образ макияжем. Она накрасила веки блестящими фиолетовыми тенями, а губы подчеркнула нюдовой помадой.

Светский вечер, которого мы давно ждали, множество крутых премьер и мой новый look с характером,

– поделилась Джамала.



Джамала / Фото из инстаграма звезды



Джамала / Фото из инстаграма звезды

Поклонники засыпали звезду комплиментами в комментариях: