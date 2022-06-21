Джамала напомнила миру о войне на фестивале в Каннах, где выступил Зеленский

Украинская певица Джамала посетила мероприятие Cannes Lions ("Каннские львы"). Она снова напомнила миру о войне в Украине.

В понедельник, 20 июня, начался ежегодный международный фестиваль "Каннские Львы". На мероприятии выступили певица Джамала и президент Владимир Зеленский.

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Джамала выступила на международном мероприятии

Фестиваль "Каннские Львы" посвящен творческой коммуникации, рекламе и смежным сферам. Там обсуждается идея развития культуры, бизнеса и общества. Джамала на этом мероприятии рассказывала, как развивается Украина в условиях войны.

Сегодня лучшие креаторы Украины – на самом большом креативном событии мира – Cannes Lions. И я вместе с ними. Очень волновалась, но, как всегда, успокоили родные лица. Говорили о том, как работает индустрия в условиях российского вторжения,

– поделилась исполнительница.



Джамала / Фото из инстаграма Джамали

"Для меня лично это была возможность обратиться к самым мощным творцам мира – чтобы те продолжали поднимать тему войны через музыку, видео, изображения, коллаборации, события, публикации…" – добавила война.

Джамала заметила, что с каждым днем внимание к войне ослабевает. Поэтому нужно умело рассказывать об этом и снова и снова привлекать внимание европейцев: "Верю в то, что каждый из нас как артист, как творец имеет голос. И использовать его хотя бы раз в жизни, чтобы сделать этот мир лучше, безусловно, стоит".

, на фестивале "Каннские Львы" также выступил Владимир Зеленский . Он также призвал мир не забывать о войне в Украине. "Я сделаю все возможное, чтобы внимание к Украине не угасало. Призвал наиболее креативных людей мира быть в этом нашими союзниками. И знаю, что отклик в Каннах был очень положительный".

В начале фестиваля Джамала сдержала слезы. Она признавалась, что ее жизнь кардинально изменилась: "С февраля 2022 года в моей жизни нет места музыке. Почти 20 стран, сотни интервью. Но все это не о моей музыке. Это о моей жизни, доме и Украине".