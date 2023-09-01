Чувство вины, – Джамала призналась, как переживает разлуку с детьми из-за войны

В разгар полномасштабного вторжения России в Украину Джамала активно занялась борьбой с врагом на культурном фронте. Она участвует в благотворительных концертах и международных инициативах, освещая происходящие в Украине события. В то же время из-за гастролей артистка вынуждена на длительное время расставаться со своими детьми и мужем.

5-летний Эмир-Рахман и 3-летний Селим-Гирай живут в Польше. На днях исполнительница призналась, как переживает такую разлуку с детьми. Кроме того, она рассказала, говорила ли с мальчиками о событиях в Украине.

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Джамала рассказала об отношениях с детьми во время войны

Артистка призналась, что очень сложно и больно, когда ее с сыновьями разводят километры. Как она отметила, в ней родилась "уязвимая мама", которая боится за своих и всех других детей Украины.

Никогда не думала, что буду скучать по ним еще больше, но неделя без них, иногда две или месяц — это очень тяжело и больно. И я очень ценю моменты, когда мы вместе,

– отметила певица.

"Во мне родилась уязвимая мама, которая очень боится за своих детей. Я не знаю, как это сочетается: я не боюсь за себя, но боюсь за детей – за своих и за всех детей Украины", – поделилась исполнительница.

Джамала также призналась: "Сейчас еще и добавилось чувство вины. Я не слышала, как впервые заговорил на польском мой младший сын — то есть я вижу это по зуму или скайпу, но этого недостаточно".



Сыновья Джамалы / Фото из инстаграмма звездной мамочки

Говорит ли Джамала с детьми о войне в Украине

Как рассказала певица, старший сын порой спрашивает о своей комнате и игрушках в Киеве, однако она пытается не говорить с ним о полномасштабном вторжении, поскольку не хочет, чтобы те волновались.

Я стараюсь не говорить с ними многое о войне, потому что они очень переживают. Нам может казаться, что дети не воспринимают это, но на самом деле они волнуются. Если не вижу их, хочу увидеть как можно быстрее. Когда, наконец, встречаемся — мне так хорошо с ними, что хочется вернуть их в Киев,

– поделилась звездная мама.

Она также добавила: "Грустно, что я пропускаю важные моменты из их жизни". В то же время она подчеркнула, что это стимулирует работать ее еще больше и бороться, чтобы ребята как можно скорее смогли вернуться в Украину.

Что известно о личной жизни Джамалы: главное

Долгое время артистка скрывала отношения со своим нынешним мужем Бекиром. На все вопросы любознательных журналистов отвечала, что ее любимый – крымский татарин и экономист, а познакомились они на совместной вечеринке.

Впервые Джамала и Беккир появились на публике в 2016 году.

Официальный брак пара оформила в апреле 2017 года.

Через несколько месяцев после свадьбы стало известно, что артистка ждет первенца. И уже за месяц до первой годовщины брака родился мальчик Эмир-Рахман. В 2020 году семья Джамалы пополнилась – певица родила второго сына Селима-Гирая.

Как рассказывала певица, Бекир стал ее поддержкой и опорой в творческой деятельности. Он помогает с организацией концертов и координацией. Полагается она на него и в воспитании детей, особенно после 24 февраля 2022 года.