Джамала с двумя детьми покинула Украину: она 4 суток добиралась до границы

Украинская певица Джамала после вторжения России в Украину собрала вещи и решила как можно быстрее покинуть Киев в целях безопасности детей. Ее муж Сеит-Бекир отвез их на румынскую границу, а сам вернулся обратно.

Женщина несколько дней не выходила на связь с подписчиками, и 27 февраля ночью выяснилось, что все это время победительница Евровидения-2016 провела в пути. Она показала печальные и эмоциональные кадры, как с двумя детьми в слезах пересекает пешком румынскую границу.

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Джамала пересекла румынскую границу / Фото из инстаграм-сторис артистки

Впоследствии она опубликовала сообщение, где рассказала, что с ней происходило в последние несколько дней.

Я хочу проснуться и услышать, что это все только фильм "Не смотри наверх". Метеорит размером в две земли уже висит у нас над головами. И еще остаются те, кто говорит, что вы что-то придумали,

– написала звезда.

По ее словам, они 24 февраля ночью выехали из Киева с детьми, провели почти 4 суток в машине без нормальной еды и ночевок. Из-за пробок они передвигались по 2 километра за 4 часа.

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"Почему?", – спросите вы. Да просто миллионы женщин и детей, оставив все, свои квартиры, вещи… и все! Оставив своих мужчин защищать страну, убегают, чтобы спасти детей от снарядов. Украина – огромная прекрасная и столь же самостоятельная! Да, я думаю это ключевое. Мы можем раздражать своей свободой!" – добавила женщина.

Ей трудно воспринимать то, что сейчас так много жертв, раненых, в том числе маленьких детей. Она не понимает этот кровавый террор, но верит в своего президента Владимира Зеленского, в армию и самых смелых мужчин и женщин. Также Джамала просит не россиян не молчать, а выходить на майдан и остановить войну, устроив бойкот правительству. В частности, она призывает белорусов не присоединяться к войне, так как считает их "крутейшей страной айтишников".

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