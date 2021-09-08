Дышу тобой, – Анастасия Приходько трогательно поздравила мужа с 2 годовщиной венчания

Украинская певица Анастасия Приходько редко делится личным. И в среду, 8 сентября, она показала редкие фото со своего венчания. Звезда чувственно поздравила любимого с годовщиной брака.

Певица Анастасия Приходько вышла замуж за мужчину Александра еще в 2013 году. Через 6 лет супруги приняли важное решение – заключить брак в церкви.

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Анастасия Приходько поздравила мужа с годовщиной

8 сентября 2021 года исполнительница с мужем празднуют вторую годовщину венчания. По этому случаю знаменитость опубликовала трогательное сообщение и показала редкие фото.

Анастасия Приходько рассказала, что с мужем шла к решению обвенчаться 27 лет. По ее словам, жизнь помогла паре встретиться в школе, где звезда признавалась в любви к парню в личном дневнике. Она отметила, что даже жалеет о романах с другими ребятами.

"Я пришла учиться в Глиэра, а ты в этот год пошел в другой университет, но приходил к друзьям в гости в училище именно в те моменты, когда я прогуливала обучение. И у меня была возможность смотреть на тебя, разговаривать с тобой и продолжать мечтать о тебе. Я подружилась с твоим другом, чтобы знать о тебе хоть что-то!", – поделилась певица.

Неважно, сколько нужно было бы ждать тебя – я бы ждала! Счастье этого достойно! Я – твоя первая любовь, а ты моя! Я люблю тебя больше всех на свете! Я дышу тобой! И если надо, я не раздумывая, отдам свою жизнь за тебя!

– подчеркнула Анастасия Приходько.



Венчание Анастасии Приходько / Фото с инстаграма звезды



​Венчание Анастасии Приходько / Фото с инстаграма звезды



​Венчание Анастасии Приходько / Фото с инстаграма звезды



​Венчание Анастасии Приходько / Фото с инстаграма звезды



Венчание Анастасии Приходько / Фото с инстаграма звезды



Венчание Анастасии Приходько / Фото с инстаграма звезды

Отметим, что и ранее звезда признавалась, что ее нынешний муж был ее первой любовью. Она задумывалась о чувствах к нему еще тогда, когда была в первом классе.

Текст публикации Анастасии Приходько

Любовь моя, сегодня вторая годовщина нашего венчания. Каждую минуту своей жизни я осознаю, насколько правильным был этот шаг! Ведь мы так долго к этому шли... 27 лет!

Мы пересекались по жизни часто, началось все со школы! Твоего единственного взгляда было достаточно, чтобы я по ночам, вся в слезах, признавалась тебе в любви... в дневнике. Потом я пришла учиться в Глиэра, а ты в этот год пошел в другой университет, но приходил к друзьям в гости в училище именно в те моменты, когда я прогуливала обучение. И у меня была возможность смотреть на тебя, разговаривать с тобой и продолжать мечтать о тебе. Я подружилась с твоим другом, чтобы знать о тебе хоть что-то! Да, я встречалась с другими парнями, о чем жалеть буду всегда... Я хотела быть только с тобой! Я хранила в сердце тот момент, когда на мое 18-летие я привлекла твое внимание! Мое счастье казалось таким реальным, но оно исчезло очень быстро, и я поехала в Москву. Я не слышала о тебе совсем ничего, пока странная случайность не свели нас вместе много лет и более мы уже не расставались.

Два года назад было таинство нашего венчания, где мы пообещали быть вместе до Луны!!! И неважно, сколько нужно было бы ждать тебя – я бы ждала! Счастье этого достойно! Я – твоя первая любовь, а ты моя! Я люблю тебя больше всех на свете! Я дышу тобой! И если надо, я не раздумывая, отдам свою жизнь за тебя!