Двигаюсь медленно и кряхчу, – Даша Квиткова о своем состоянии на 9 месяце беременности

Уже в начале июля Даша Квиткова и Никита Добрынин впервые станут родителями. У супругов родится сын. Сейчас блогерша находится на 9 месяце беременности. Ее тело отекло так, что она едва двигается.

Жена Никиты Добрынина, который запятнал репутацию съемками в российском "Холостяке", находится на 37 неделе беременности. Формы Даши Квитковой заметно увеличились, однако она и дальше ведет активный образ жизни, как бы сложно ей не было.

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Мне кажется, что тело отекло до нереальных масштабов, стараюсь лишний раз в зеркало не смотреть. Радуюсь, что все пошло не в лицо, а в ягодицы и ноги. Двигаюсь медленно и кряхчу,

– рассказала Даша Квиткова.

Она добавила, что не боится родов, но очень нервничает. Блогер имеет четкий план действий, когда начнутся схватки: "Мою голову. Сохраняю спокойствие. Рожаю здорового ребенка".

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Напомним, в ноябре прошлого года Никита Добрынин и Даша Квиткова приобрели дом. За семь месяцев двухэтажное имение почти обустроили: собрали мебель, постелили плитку и паркет, установили лестницы и вкрутили светильники. Поэтому супруги "договариваются" с сыном, чтобы их встреча состоялась после переезда в новый дом.