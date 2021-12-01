Две разные планеты, – Геннадий Витер о разнице между Андреем Данилко и Веркой Сердючкой

Украинский певец и телеведущий Геннадий Витер рассказал, что с Андреем Данилко может разговаривать обо всем, однако перед Веркой Сердючкой у него "закрывается рот".

Геннадий дружит со многими артистами украинского шоу-бизнеса. Самыми близкими называет Олега Винника, Олю Полякову и Андрея Данилко. По словам Витра, это люди, которые на все события в его жизни реагируют моментально.

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Разница между Андреем Данилко и Веркой Сердючкой

Геннадий подчеркнул, что для него Андрей – это уникальный человек. Он без проблем может зайти в гримерку к артисту. Мужчины часто созваниваются, переписываются, обсуждают разные темы. Но, когда в гримерке видит Верку Сердючку, то пребывает в ступоре.

Для меня – это любимица всего мира, тот образ, который очень люблю, который помогает мне в трудные моменты улыбнуться. Это две совершенно разные планеты: с Андреем могу говорить обо всем, что угодно, а перед Сердючкой – закрывается рот,

– сказал Витер.

Именно это Геннадий считает мастерством Андрея, которое делает его великим артистом. Сейчас это единственный человек, к которому нужно заходить со стуком и перед которым есть ощущение ступора: "Это тот персонаж, который влюбил в себя практически весь мир".

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Напомним, недавно Андрей Данилко рассказал, как накануне Нового года заболел коронавирусом. Тогда артист потерял обоняние и вкус, был вынужден отменить праздничные выступления, которые были запланированы за рубежом.