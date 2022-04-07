Две недели прятались в подвале, – Решетник о родителях, которых пытался вывезти из Николаева

Война застала Григория Решетника в Киеве, но через два дня он с семьей уехал к родителям Кристины в Ивано-Франковск. А родные ведущего две недели прятались в подвале в Николаеве, возле их дома взрывались снаряды.

Как и большинство знаменитостей, Григорий Решетник не верил в войну в Украине, так что вечером 23 февраля готовился к съемкам пост-шоу "Как выйти замуж". На утро 24-го они с Кристиной проснулись от взрывов. Плана эвакуации в звездной семье не было, но они успели вырваться на Запад к теще ведущего. В то время как его родители на две недели застряли в Николаеве.

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Родители Григория Решетника прятались в подвале в Николаеве

Приехав в Ивано-Франковскую область, Решетник занялся эвакуацией родителей. Он волновался за них, ведь в городе бомбили военный аэропорт, а их дом содрогался от взрывов.

Сначала родители две недели прятались в подвале и, когда снаряд разорвался уже в 20 метрах от их дома, поняли, что им нужно срочно покидать город,

– признался Григорий Решетник.

Телеведущий не стал ехать в Николаев, а нашел водителя. Тот дважды приезжал за его родителями, ведь первый раз эвакуацию сорвала бомбежка.

"Удалось выехать только со второго раза. Они поехали в сторону Одессы и ровно сутки добирались в безопасное место через Молдову, Кишинев", – вспомнил звезда. Он не признается, где сейчас его семья – осталась в Молдове или уехала дальше в Европу.

Григорий Решетник с мамой / Фото из инстаграма ведущего

Сам же Решетник покидать Украину не хочет, хоть как многодетный отец – может.

"По закону я, как отец троих детей, имею право покинуть страну, но этот вопрос даже не стоял. Здесь, в моей родной Украине, легче помогать нуждающимся, постоянно быть на связи, коммуницировать", – признался телеведущий.

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