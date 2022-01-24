Два худших года моей жизни, – Валерий Харчишин об авторском праве в Украине

Украинский певец, лидер группы "Друга ріка" Валерий Харчишин прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг Закона об авторском праве. Мужчина отметил, что предыдущие 2 года были худшими в его жизни.

Валерий Харчишин уже 2 года является главой "Украинского агентства по авторским и смежным правам". Все это время у него происходят постоянные переговоры об аккредитации различных организаций по сбору роялти в музыкальной индустрии.

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Валерий Харчишин о Законе об авторском праве

По словам Харчишина, организацию, которую он возглавляет, пытаются дискредитировать. Он снова вспомнил о Руслане, которую многие украинские артисты обвиняют в содействии реализации интересов группы организаций коллективного управления, принадлежащих ее другу Олегу Долинскому.

Харчишин считает, что Руслана десятки лет лоббировала интересы людей, которые собирали роялти на украинском рынке. Пока правительство не будет аккредитовывать организации, которые могут собирать роялти, то эти организации могут самостоятельно договариваться с вещателями, организаторами концертов, фестивалей о выплатах.

Я постоянно живу в переговорах об аккредитации. Это 2 худших года моей жизни, театр абсурда и дежавю. Мы постоянно о чем-то говорим, договариваемся,

– прокомментировал музыкант.

Валерий Харчишин надеется, что к маю все-таки правительство проведет аккредитацию организации. А сейчас он вместе с командой будет строить прозрачную систему, которой раньше не было: "Мы начинаем с нуля. Не было автоматизированной системы идентификации произведений в кафе, барах, ресторанах. Мы это введем. Уже в диалоге с Минцифрой и Минкультом, определенными чиновниками Министерства экономики. Говорим о диджитализации, чтобы избежать человеческого влияния на сбор, распределение и выплату роялти.

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