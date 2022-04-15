Очень волнуюсь, – Наталка Карпа о близких, находящихся в зоне боевых действий

Известная украинская певица Наталка Карпа в интервью журналистам 24 канала призналась, что у них есть близкие в Харькове. Звезда очень за них волнуется.

Украинская певица Наталья Карпа дала большое интервью 24 каналу. Звезда рассказала о близких в Харькове и российских подписчиках.

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Наталья Карпа о близких в зоне боевых действий

Есть близкие друзья в Харькове, решившие не уезжать из города. Мы регулярно общаемся, они отправляют фотографии. Я очень волнуюсь,

– призналась исполнительница.

Наталья Карпа добавила, что, по ее мнению, женщины с детьми должны покидать зоны боевых действий, чтобы дать мужчинам возможность сделать свое дело.

"По моему мнению, женщины с детьми должны выезжать с горячих точек, чтобы дать мужчинам возможность работать там. Когда мужчина сидит с оружием и думает о том, что его жена и ребенок в опасности, то не думает, как убить врага. Он волнуется за родных и отвлекается от борьбы".



Наталья Карпа / Фото Валентины Полищук, 24 канал

О российских подписчиках

Наталья Карпа поделилась, что у нее нет родственников и близких в России, однако у нее еще остались российские "фаны", пишущие звезды в соцсетях.

Но на них уже не обращаю внимания. Недавно смотрела российское телевидение, просто не могла понять, что можно так лгать. Недавно услышала классное сравнение, что у них сейчас работает ящик, но скоро холодильник его победит,

– сказала Наталья Карпа.

"Люди захотят есть и эта пропаганда перестанет действовать, надо немного подождать. Пропаганда – это промывание мозгов. Если несколько дней ее слушать, попасть в окружение, которое в него верит, то человек начинает думать: "А может это так?"" – добавила она.