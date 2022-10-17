"Пусть засунут себе в ср*ку": звездный бомонд эмоционально реагирует на атаку Киева дронами-камикадзе

Утром 17 октября Россия атаковала Киев дронами-камикадзе. Взрывы раздались в Шевченковском районе. Оккупанты попали в один из жилых домов, люди оказались под завалами. Так что звезды не сдерживают своего гнева.

После утренней атаки Киева дронами-камикадзе украинские селебрити в который раз напомнили, что Россия – страна-террорист, а Украине нужно еще больше современных систем ПВО. 24 канал собрал самые эмоциональные реакции звездного бомонда, который безумствует от ярости.

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Звезды эмоционально реагируют на атаку Киева дронами-камикадзе

Рамина Эсхакзай

Интервьюер показала обломки одного из дронов-камикадзе, атаковавших Киев, и попросила больше тяжелого оружия и ПВО для Украины.

Когда уже Россия получит награду, которую она заслуживает?! Страна – спонсор терроризма номер один. Хотя, наверное, с ними может посоревноваться их дружественное государство Иран. Больше санкций для России! Больше тяжёлого вооружения для Украины! И современных систем ППО,

– требует Рамина.

Леся Никитюк

Тревожное утро. Друзья, не игнорируем тревогу. Держимся. Ну пусть себе те дроны в ср*ку засунут,

– подбодрила телеведущая.

Никитюк отреагировала на атаку дронами-камикадзе / Скриншот из инстаграм-сторис

Юрий Горбунов

Бомбардировки Киева дронами-камикадзе застали ведущего на работе. Он опубликовал селфи с коллегой Людмилой Барбир из укрытия и поддержал боевой дух украинцев.

"Утро в Киеве не очень хорошее! Начинаем "Завтрак" с укрытия! Есть прилеты! Но не теряем надежду и оптимизм! Все будет Украина! Победим", – поделился Юрий Горбунов.

Владимир Остапчук

Судя по всему, шоумен проснулся от звуков воздушной тревоги и спустился в укрытие, однако решил подняться домой попить воды как раз в тот момент, когда дроны-камикадзе бомбили Киев.

"Поднялся в квартиру за водичкой. Ну его нафиг тот водный баланс", – иронически прокомментировал ведущий.

Андрей Бедняков

"Каждый в своей жизни проходил через соседа-алкаша, бандита или "белочкина". А у нас вообще джекпот. Все проходили, и мы пройдем. Держимся", – написал звезда.

Бедняков отреагировал на атаку дронами-камикадзе / Скриншот с инстаграм-сторис

Григорий Решетник

В день, когда Россия атаковала Киев дронами-камикадзе, ведущий проекта "Холостяк" отмечает день рождения. Он поделился, что его 39-летие началось не празднично.

"Мне сегодня 39. Сложное утро, сложный год. Но я всем сердцем верю в Украину и несгибаемый украинский народ! Мы обязательно победим и отпразднуем! Как я себе частенько говорю – прорвемся", – написал Григорий Решетник.

Даша Квиткова: "Проснуться от взрывов и бежать с ребенком в плюс-минус безопасное место в доме. Держитесь, друзья. Всех победим и выстоим".

"Проснуться от взрывов и бежать с ребенком в плюс-минус безопасное место в доме. Держитесь, друзья. Всех победим и выстоим". Кристина Горняк: "Проснулась от звонков подруги и новостей о прилетах. Сижу в коридоре. Украина, держимся. Слава ВСУ. Спасибо вам всем. Наши люди лучшие".

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