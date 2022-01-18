"Дотронешься – отпущу": Alyosha вспомнила, как стала жертвой домогательств
Источник:Телеканал LIVE
Известная украинская певица Alyosha вспомнила, что в детстве стала жертвой сексуальных домогательств. Тогда на нее напал старшеклассник.
Украинские звезды часто становятся жертвами преследований фанатов. Однако исполнительница Alyosha (настоящее имя – Елена Тополя) призналась, что к ней домогались в детстве.
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Как Alyosha подверглась домогательствам
Певица рассказала, что стала жертвой сексуальных домогательств в 13 лет. Она шла в гости к подруге, которая жила в соседнем подъезде.
В пролете между третьим и четвертым этажами стоял парень. Возможно, класс 10-й или 11-й. И он мне не давал выйти. Сначала я думала, мы просто случайно столкнулись, но это было неслучайно – он схватил меня за плечи, держал и, извините, достал из "широких штанин", как говорят, что-то такое непонятное,
– рассказала Alyosha.
"Я до сих пор, когда мне уже 35 лет, даже не знаю, что это было. Даже не хочу описывать это, потому что это психически больной человек что-то себе там создал. Он сказал: "Дотронешься – отпущу", – поделилась артистка.
Alyosha решила бежать и побежала по лестнице наверх. Она начала звонить во все квартиры: "В первую дверь, которая открылась, я забежала и начала закрывать все замки. Я боялась выйти, попросила позвонить домой, чтобы братья за мной пришли".
Alyosha / Фото из инстаграма звезды
Какие звезды становились жертвами домогательств
- Оля Полякова рассказала, что в школе подверглась домогательствам от учителя физкультуры. "Потрогал учитель физкультуры, и думаешь: "Он потрогал меня, или это мне показалось? Наверняка показалось". А потом на следующем уроке он подсаживает тебя, и как-то пальцем лезет тебе не туда", – признавалась певица.
- Елена Шоптенко вспомнила, как в 15 лет к ней домогался взрослый мужчина в метро. Тогда она убежала в другую сторону вагона. Танцовщица призвала делать все для того, чтобы себя защитить.