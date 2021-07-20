Все больше российских исполнителей анонсируют концерты в Украине. Это вызывает волну возмущения среди украинской общественности. Однако те, кто гастролирует в России и тем самым финансирует российскую армию, все равно собирает полные залы в украинских городах.

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На концерт казахского рэпера Скриптонита, который состоялся в Одессе 15 июля, пришло немало его поклонников. Артист в своих композициях использует нецензурную лексику, часто пренебрежительно относится к слушателей, однако это не мешает ему собирать ашлаги на выступлениях.

DOROFEEVA выступила со Скриптонитом

Украинская певица Надя Дорофеева несколько лет назад записала с рэпером совместный трек. Она приехала в Одессу, чтобы выступить с ним на концерте, однако в социальных сетях не афиширует это. Пользователи сети обнародовали ролик совместного выступления. Также фрагмент песни опубликовали на фан-странице Скриптонита в инстаграме.

DOROFEEVA выступила со Скриптонитом в Одессе: смотрите видео онлайн

Публика активно подпевала исполнителям и была рада такому сюрпризу от Скриптонита.

Отметим, в интервью российскому журналисту Юрию Дудю в 2017 году Скриптонит признался, что при встрече с Владимиром Путиным сказал бы ему: "Респект". Исполнитель пояснил, что уважение президенту России он выразил бы за умение маневрировать и хладнокровие.

Надя Дорофеева уже не впервые попадает в скандал, что касается выступлений в стране-агрессоре или с исполнителями оттуда, а также пренебрежения украинских героев. В ноябре 2020 года она выпустила клип на первую сольную песню GORIT. Видео в сети раскритиковали, ведь его снимали на пешеходном мосту на улице Институтской, где в 2014 году расстреляли Небесную Сотню. Его назвали "танцами на костях Небесной Сотни накануне годовщины Майдана". Впоследствии она удалила ролик из своего инстаграма, будто ничего и не произошло.