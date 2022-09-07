Надя Дорофеева откровенно рассказала о причине развода с Дантесом и новых отношениях с Кацуриным

Украинская певица Надя Дорофеева наконец откровенно рассказала о разводе с Владимиром Дантесом. Она также прокомментировала отношения с Кацуриным.

Украинские музыканты Надя Дорофеева и Владимир Дантес шокировали новостью о разводе в марте. Сначала супруги предпочитали не комментировать личную жизнь, но надуманные версии фанатов и слухи заставили это сделать.

К слову Дорофеева отреагировала на отношения Дантеса и Кацуриной: что сказала артистка

Надя Дорофеева о разводе с Дантесом

Надя Дорофеева призналась, что она и Владимир перестали быть настоящими мужчиной и женщиной. Это и стало причиной развода.

Оно было очень сложным. Очень. И мы общались с Вовой об этом, мне кажется, полгода постоянно. Потому что мы уважаем друг друга, любим друг друга. И просто понимали, что мы – друзья. Вот мы так долго это понимали и все равно мы хотели попробовать еще. И вот это хуже всего – когда тебе так комфортно с человеком, нам очень хорошо жилось. Но оно уже не работает, как женщина и мужчина,

– сказала певица.

За 1,5 месяца до развода Надя и Вова дали себе последний шанс, когда уехали в Мексику вместе в отпуск. Но и это не помогло.

"В эту поездку мы ехали и уже знали, что мы так даем вроде бы последний шанс. Это был суперотпуск, я в восторге от него осталась. Но мы уже отдыхали больше как друзья. Мы вернулись потом и сказали друг другу, что, наверное, надо расходиться как мужчина и женщина".

Что говорит об отношениях с Михаилом Кацуриным

После развода с Дантесом Надю "застукали" за объятиям с ресторатором Михаилом Кацуриным. Певица призналась, что не хотела, чтобы люди придумывали историю. Потому решила обо всем рассказать.



Надя Дорофеева и Михаил Кацурин / Фото из инстаграма певицы

"Я не из тех, кто любит такой пиар. Он мне не нравится. Очень много негатива, очень много надуманных историй. Мне такого насказывали, что у меня просто… Я реально была в шоке, когда за тебя додумывают, то люди начинают злиться. Они начинают придумывать истории".

Я чувствовала, что несправедливо. Ложь. Неправду говорят. И мы написали о том, что мы вместе только потому, чтобы так, уж так... Если вы нас один разочек где-нибудь увидите, да, да. Мы влюбились. Всё очень просто. Мы влюбились. Люди очень многое придумывают в этой истории. Где-то правда, где-то ее нет. Но это моя жизнь,

– призналась артистка.

Роман Владимира Дантеса с Дашей Кацуриной Надя решила не комментировать: "Я считаю, что Вова сам должен, если он хочет, что-нибудь рассказывать".