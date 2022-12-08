Дорофеева и Кацурин презентовали первую общую песню, но их захейтили в сети

Влюбленные Надя Дорофеева и Михаил Кацурин выпустили первую общую песню "Чтобы не было". Артистка назвала этот трек "творческим ответом на все вопросы вокруг личной жизни".

Михаил также снялся в лирик-видео на новый хит любимой. Недавно артистка заявила, что ее любви мешают хейтеры. В тексте песни также упомянула об этом.

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Дорофеева спела с Кацуриным

"2022 год был сложным и бурным для каждого украинца. Для нас с Мишей лучшим лекарством в это сложное время стали наши чувства и музыка. Эту песню мы написали вместе. Она о любви, боли и вере друг в друга", – прокомментировала певица.

Надя Дорофеева и Михаил Кацурин – "Чтобы не было": смотрите видео онлайн

Михаил прокомментировал инстаграм-сообщение избранницы и адресовал ей трогательные слова: "Любовь моя. Какой кайф с тобой песни писать и жизнь жить" .

А другие подписчики еще раз захейтили Дорофееву. В комментариях упоминают о Владимире Дантесе.

"Почему мне так смешно над этим? Никогда не смогу смотреть теперь на эту пару, как просто на "влюбленных певцов" после такого прошлого".

"Не вижу вас вместе, хоть убей меня. Понимаю, что любовь и все такое, но Дантес такой классный, умный и настоящий мужчина. Очень жаль, Надя, что вы разошлись".

"Я ждала вашего дуэта с Дантесом. Возможно, теперь в четырех хотя бы споете".

"Неуважительно относительно Дантеса, Даши. А как дети Даши воспринимают то, что все это происходит публично? Песня неплохая, да, но когда видишь контекст, очень некомфортно себя чувствуешь. Извините".

"Я одна смотрела и чувствовала, что что-то не так? Не видно химии на видео, а о поющем рестораторе молчу. Надеюсь, Вова найдет кого-то достойного, кто не будет изменять за спиной".

Но есть и поклонники артистки, которые положительно оценили такую коллаборацию.