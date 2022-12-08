Дорофеева и Кацурин презентовали первую общую песню, но их захейтили в сети
Источник:ютуб-канал Нади Дорофеевой
Влюбленные Надя Дорофеева и Михаил Кацурин выпустили первую общую песню "Чтобы не было". Артистка назвала этот трек "творческим ответом на все вопросы вокруг личной жизни".
Михаил также снялся в лирик-видео на новый хит любимой. Недавно артистка заявила, что ее любви мешают хейтеры. В тексте песни также упомянула об этом.
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Дорофеева спела с Кацуриным
"2022 год был сложным и бурным для каждого украинца. Для нас с Мишей лучшим лекарством в это сложное время стали наши чувства и музыка. Эту песню мы написали вместе. Она о любви, боли и вере друг в друга", – прокомментировала певица.
Надя Дорофеева и Михаил Кацурин – "Чтобы не было": смотрите видео онлайн
Михаил прокомментировал инстаграм-сообщение избранницы и адресовал ей трогательные слова: "Любовь моя. Какой кайф с тобой песни писать и жизнь жить" .
А другие подписчики еще раз захейтили Дорофееву. В комментариях упоминают о Владимире Дантесе.
- "Почему мне так смешно над этим? Никогда не смогу смотреть теперь на эту пару, как просто на "влюбленных певцов" после такого прошлого".
- "Не вижу вас вместе, хоть убей меня. Понимаю, что любовь и все такое, но Дантес такой классный, умный и настоящий мужчина. Очень жаль, Надя, что вы разошлись".
- "Я ждала вашего дуэта с Дантесом. Возможно, теперь в четырех хотя бы споете".
- "Неуважительно относительно Дантеса, Даши. А как дети Даши воспринимают то, что все это происходит публично? Песня неплохая, да, но когда видишь контекст, очень некомфортно себя чувствуешь. Извините".
- "Я одна смотрела и чувствовала, что что-то не так? Не видно химии на видео, а о поющем рестораторе молчу. Надеюсь, Вова найдет кого-то достойного, кто не будет изменять за спиной".
Но есть и поклонники артистки, которые положительно оценили такую коллаборацию.
- "Какие же вы классные!"
- "Кайфово! Счастье вам!"
- "Если бы мне пришлось описать любовь, я бы использовал это видео. Твой вид – это любовь".
- "Мой новый любимый трек! На повторе!"
- Это лучшее, что я слышал. Это божественно!"