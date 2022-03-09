Дочь Кузьмы восстановила благотворительный фонд имени отца: она помогает военным и гражданским

Дочь Андрея Кузьменко активизировала деятельность благотворительного фонда, названного в честь звездного отца. Она помогает военным и гражданским.

Украинский музыкант Андрей Кузьменко активно помогал военным и госпиталям в 2014 году. После наступления полномасштабной войны дочь решила продолжить дело отца благодаря благотворительному фонду, который основала жена покойного артиста в 2015 году.

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Фонд Кузьмы Скрябина активизировался

Барбара Кузьменко объявила, что фонд Кузьмы Скрябина активизировал свою деятельность. Дочь артиста помогает больницам, военным и детским домам.

Нам нужно делать конкретные шаги. Прошу быть не безразличными! И помогать находящимся в опасных местах!!! Присоединяйтесь к нам. Мы связаны с волонтерами и со всеми, кто помогает преодолевать врага. Вчера мы отправили лекарства по спискам в больнице и пенсионерам в Киев и отвезли товары первой необходимости в отделение недоношенных детей во Львове,

– поделилась звездная дочь.

Реквизиты:БУ БФ Имени Кузьмы СкрябинаIBAN: UA023052990000026004016803148Карта mono:5375414126875482

Уже на следующий день Барбара рассказала, что фонд собрал более 14 тысяч гривен. Денежные средства были отправлены в больницу Белой Церкви и военный госпиталь Киева.



Барбара Кузьменко приобрела помощь больницам / Фото из инстаграма Барбары Кузьменко



Барбара Кузьменко приобрела помощь больницам / Фото из инстаграма Барбары Кузьменко

Барбара Кузьменко приобрела помощь больницам

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