В домашней одежде и без косметики: Настя Каменских сфотографировалась дома на фоне елки

Знаменитости все чаще публикуют фотографии с новогодними декорациями. Певица Настя Каменских также сфотографировалась дома возле огромной елки.

До Нового года остается все меньше времени, поэтому звезды активно украшают свои дома. Засиял новогодними огнями и загородный особняк супругов Потапа и Насти Каменских.

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Артистка рассказывала, что за время жизни в этом доме еще ни разу не украшала елку, поскольку много елок растет за окном, на дворе. Обычно NK декорировала камин, лестницу. А в этом году ей захотелось, чтобы дома засияла елка. Поэтому пригласила декораторов, которые создали праздничное настроение.

Домашний образ NK

Каменских уже успела сфотографироваться на фоне новогодней красавицы. Она предстала перед камерой в домашней одежде – коротких обтягивающих шортах черного цвета и черно-белой футболке. Волосы звезда собрала в небрежный пучок сверху, а на лицо не наносила косметику. Внимание привлекает ее темный маникюр.

Настя Каменских дома у елки / Фото из инстаграма певицы

Текст публикации Насти Каменских:

Декабрь – это месяц подведения итогов и постановки целей на следующий год. Поэтому, если вы еще не начали заниматься спортом, сейчас прекрасное время начать и уже в Новый год войти с новым образом жизни.

А начинать лучше постепенно. 15 минут в день, утром или вечером – зарядка, планка, Отжимания, Приседания, одно или несколько упражнений для пресса. На следующий день – 20 минут, затем 25 минут.

И, при этом правильно питаясь, очень скоро вы увидите первые результаты. Я в вас верю!