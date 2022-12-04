Карма в действии: дом предательницы Софии Стужук забросали "коктейлями Молотова"
Источник:телеграмм Софии Стужук
Блоггерка София Стужук умалчивает войну, чем поддерживает действия России. Сейчас она вместе с новым бойрефндом живет в Латвии, ждет ребенка. В ночь на 4 декабря дом предательницы неизвестные забросали "коктейлями Молотова".
В ноябре скандальная блоггерка заявила, что не собирается возвращаться в Украину. До 24 февраля в Киеве она имела собственный бизнес, загородный дом, а теперь уехала за границу и молчит об агрессии России.
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Дом Софии Стужук в Латвии забросали коктейлями Молотова
Теперь блоггерка-молчунка сообщила, что неизвестные забросали ее дом в Риге "коктейлями Молотова". Это произошло в ночь на 4 декабря. По словам Стужук, к счастью, в ту ночь у нее была бессонница и она быстро разбудила любимого.
"Всю ночь не могла заснуть. Сначала услышала, будто что-то забросили нам на веранду. Но подумала, что показалось. Теперь понимаю, что либо первый не удался, либо проверяли, все ли спят. А через 5 минут была огневая вспышка и звук разбитого стекла" Я разбудила Антона со словами: "Антон, в наш дом что-то бросают." Мы включили свет, выбежали вниз. Антон погасил... Неизвестно, это и была цель просто напугать, продолжали бы бросать, если бы мы не проснулись, то горел бы гараж, где автомобили. Думаю, всем понятно, что могло произойти", – написала Стужук в телеграмме.
Люди готовы убивать людей, детей. А говорят, что не хотят войны,
– добавила предательница.
Скандальная блоггерка также заявила, что напугана читать комментарии "бездушных людей, которые сейчас пишут, что было мало, нужно больше, призывают продолжать делать это".
В телеграмме Стужук опубликовала видео с камер наблюдения, а также сообщила, что написала заявление в полицию, будет расследование.
На инстаграм-странице, доступ к которой ограничен для пользователей из Украины, Стужук обратилась к некой Юлии, которая, по ее словам, в соцсетях рассекретила адрес проживания Софии.
Невозможно думать, что в мире есть женщины, которые желают смерти другим. Я уже не говорю о детях,
– добавила в телеграмме.
В дом Софии Стужук бросили "коктейли Молотова" / Скриншот инстаграм-сторис предательницы
- Напомним, Стужук высказалась о войне в Украине только через 3 недели после полномасштабного вторжения. Но Россию не обвинила, лишь заметила, что "всем нужен только мир".
- Даже после жутких обстрелов ее страны Стужук не стесняется поддерживать рынок страны-террориста. На пятом месяце войны она прорекламировала российских блоггеров.
- Любительница России даже нашла "оправдание" массированному обстрелу украинских городов: "Нельзя быть за мир и при этом безудержно радоваться смертям или разрушениям в других. Значит, вы не за мир точно". Так она прокомментировала, что обстрелы со стороны России обусловлены тем, что украинцы вроде бы "радовались" взрывам на Крымском мосту.
- Сейчас блогерка-молчунка с новым бойфрендом живет в Латвии и ждет от него ребенка.