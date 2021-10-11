"Должна быть в финале": зрители требуют вернуть Lida Lee на "Танцы со звездами"

В 6 выпуске паркет "Танцев со звездами" покинула одна из самых сильных пар сезона – Lida Lee и Алексей Базэла. Результаты голосования шокировали как судей, так и зрителей. Теперь публика требует вернуть певицу в проект.

В "Вечер кумиров" Lida Lee и Алексей Базэла выполнили драматический пасадобль под хит Тины Кароль "Выше облаков". Едва ли не впервые певица оголила свою хрупкую душу, а судьи назвали постановку их лучшим номером за весь путь на "Танцах со звездами".

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Строгое жюри наградило пару высокими баллами, они оказались в тройке лидеров 6 эфира. Однако голосование зрителей было непредсказуемым – Lida Lee и Алексея Базэлу поддержали меньше всего. Они навсегда попрощались с главным паркетом страны.



Lida Lee и Алексей Базэла на "Танцах со звездами" / Фото с инстаграма проекта

Реакция сети на вылет Lida Lee и Алексея Базэлы

В сети развернули целый флешмоб под тегом "Верните Лиду на "Танцы". Фаны протестуют против результатов зрительского голосования. Они требуют вернуть Lida Lee и Алексея Базэлу в проект, ведь пара достойна финала:

"Они третьи в таблице, они должны быть в финале. Это просто нечестно";

"Как теперь верить в справедливость этого проекта";

"Судьи онемели. Конечно, вы даже в зоне риска не должны были стоять";

"Шоу делает рейтинги на вашем вылете. Вы лучшие, только вперед";

"Ты должна была быть в финале, зрители в шоке. Но все эти шоу на то и шоу. Ты достойна большего. Не останавливайся, вперед";

"Вы лучшие и любимые, без вас сезон уже не тот".

Добавим, свою поддержку Lida Lee выразила победительница, которая неоднократно критиковала пятый сезон "Танцев со звездами"., – написала она в инстаграм-сторис.

Я и подумать не могла, что увижу такое количество добрых слов, поддержки, а главное – желание видеть нашу пару дальше. Сколько всего хотелось станцевать и рассказать вам, но это только начало,

– прокомментировала Lida Lee.



Скриншот с инстаграм-сторис Lida Lee