Доходило до безумия, – Ксения Мишина о сложных отношениях и разрыве с Эллертом

Известная украинская актриса Ксения Мишина рассказала о причине расставания с Александром Эллертом. Она призналась, что юморист часто мог ревновать звезду.

Украинская актриса и "Холостячка" Ксения Мишина не любит рассказывать об отношениях с Александром Эллертом, с которым разошлась около 3 месяцев назад. Однако в одном из интервью она частично приоткрыла завесу личной жизни.

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Ксения Мишина об отношениях с Эллертом

Знаменитость рассказала, что роман с Александром Эллертом приносил ей постоянный стресс. Но и разрывать отношения было непросто.

У нас постоянно были качели. Мне тоже было трудно отойти. Я не ушла без чувств, я ушла от полного бессилия что-то изменить,

– призналась актриса.

Ксения Мишина добавила, что отношения с юмористом были нестабильными. Она призналась, что в отношениях существовала ревность.

Я просто это никому никогда не говорила. Это из-за характера, это из-за личного опыта, каких-то своих травм. Я не позволю вешать на себя ярлыки. Какая-то беспочвенная ревность. Доходило до безумия,

– подчеркнула актриса.

"Я не могу жить в такой атмосфере, таких энергиях, я не могу, я не хочу. Я женщина, которая верна себе, верна своему мужу, я женщина, которая взялась за свою жизнь, за себя. Я женщина, которая занимается духовностью, развитием. Я ответственный и хороший человек, который мечтает и хочет построить классную и здоровую семью. Все ярлыки, все страхи, все проблемы на меня вешать не нужно. И я не хочу никого спасать. Ты просто не можешь в этом существовать", – подчеркнула звезда.

Ксения Мишина и Александр Эллерт / Фото из инстаграма звезды

"Моя личная жизнь закрыта"

, Ксения Мишина подчеркнула, что ее слова "очень люблю все, что страшно, все, что токсично, все, что ужасно, все, что абьюзивно – все это люблю " публика восприняла неправильно. На самом деле ее отношения с автором "Квартала 95" не были токсичными и абьюзивными.

Ксения Мишина поделилась, что после сложных отношений с Александром Эллертом она не хочет делать публичными свои романы. Все из-за сумасшедшей критики в сети.

Это очень тяжело. Тебя будут поливать грязью, не зная, что происходит на самом деле. Я не хочу кому-то что-то рассказывать, доказывать. И даже если я расскажу, все равно найдут к чему прикопаться... Зачем мне это надо? Моя личная жизнь закрыта. Я поняла, что больше не хочу публичности своим отношениям,

– призналась актриса.

"Я не говорю о том, что в нашей паре не было счастья. Была любовь, были прекрасные отношения, но было и многое другое, чего ты не покажешь в своем инстаграме. Люди судят по инстаграму. Я никогда, ни при каких условиях не буду выставлять какую-то грязь. Я могу выставить публикацию, сказать о том, что закончила свои отношения, что-то немного прояснить, потому что я чувствую ответственность перед своей аудиторией, потому что я строю отношения на глазах у своей аудитории", – добавила она.