Дочери Кошевого и Ткача вышли на сцену и довели публику до слез: чувственное видео

В сети появился весенний концерт "Вечернего Квартала", где выступили дочери Евгения Кошевого и Юрия Ткача. Серафима с Елизаветой вышли на сцену под песню о папе на фронте и довели зрителей до слез.

В новом концерте "Вечернего Квартала" приняла участие харьковчанка Даша, с которой юмористы познакомились после визита в реабилитационный центр для наших воинов. Девочка прочла стихотворение "Я маленька, але я вас не боюся". После ее выступления на сцену вышли актрисы "Женского квартала" с проникновенной песней "Вона тата свого малює" – кавер на хит Александра Пономарева "Він чекає на неї".

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Дочери Кошевого и Ткача на концерте "Вечернего Квартала"

В номере приняла участие младшая дочь Евгения Кошевого Серафима. Она якобы плела маскировочную сетку с Мартой Адамчук. В то время как Лиза Юрия Ткача рисовала патриотическую картину в сине-желтых цветах. Вера Кекелия расплакалась прямо на сцене, а актриса Анна Саливанчук разревелась в зале. Судя по видео, песня "Вона тата свого малює" довела до слез чуть ли не всех зрительниц.

Впервые в жизни едва допели песню до конца. Иногда очень сложно верить, но мы продолжаем, несмотря ни на что. Ибо вера – это единственное, что держит нас сегодня на плаву,

– прокомментировали Вера Кекелия и Марта Адамчук.

В комментариях актрисам "Женского квартала" написали, что их проницательный номер умиляет даже через экран:

"Браво, реву с вами";

"Господи, слушаю и умываюсь слезами. Спасибо, девочки, очень мощно";

"Без слез слушать невозможно";

"Очень красиво, проникновенно";

"Пусть все дети дождутся домой отцов и мам. Проклятая русня украла и детство, и семейное счастье".

Кстати, старшая дочь Евгения Кошевого собирала деньги на ВСУ, продавая свою одежду, тогда как Лиза Юрия Ткача волонтерила и принимала участие в благотворительных мероприятиях в Болгарии, когда жила там с мамой Викторией.